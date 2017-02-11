周湯豪被爆熱戀ing 長髮妹是知名部落客

周湯豪（左）被爆出與知名部落客的「雀斑」（右）熱戀。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕外型帥氣有型的周湯豪，最近推出全新專輯受到廣大迴響，人氣大增，不少女性粉絲紛紛搶當「周太太」，不過日前周湯豪除了被周刊直擊拍到與外型時髦的長髮女子甜蜜約會外，近日更被驚爆2人關係如男女朋友！

根據《聯合報》報導，周湯豪日前被拍到與長髮女子甜蜜約會，對此他特地透過經紀公司澄清，表示與該女只是朋友關係，卻沒想到近日又被爆料早與該女熱戀，小倆口如男女朋友關係，時常穿情侶裝曬照，就連周湯豪小時候練曲棍球喜愛的美國曲棍球黑鷹隊的潮服，雀斑都有一件。

爆料者更爆料該女就是知名部落客的「雀斑」，表示去年10月2日周湯豪受邀至首爾Spectrum演出，緋聞女友雀斑也跟著一群友人同行甜陪周湯豪，之後女方因11月底在IG上曬一張男子煮泡麵的手，隨後又PO出捧著一束鮮花的照片，寫著：「我有你真好，真的好感動好感動…」讓友人好奇留言：「是周湯豪送的嗎？你之前IG PO他的手耶！」不過似乎因意外洩戀情，讓雀斑第一時間刪除對方留言，種種跡象匪夷所思，讓人感覺2人關係不單純。

對此，周湯豪透過所屬太陽娛樂表示：「都是好朋友，一群好友常常聚會。」並說黑鷹隊的潮服經紀人也有。

雀斑在IG甜蜜發文，卻把友人好奇問「是周湯豪送的嗎？你之前IG PO他的手耶！」留言刪除。（翻攝自IG）

雀斑（中）與周湯豪有一模一樣的黑鷹隊潮服。（照片經馬賽克處理，翻攝自IG）