布蘭妮8歲姪女翻車溺水昏迷 終於康復出院了！

潔美琳斯皮爾斯（左）的8歲愛女麥迪（右），上周末經歷了恐怖的翻車溺水意外，現在已經順利康復出院回家。（翻攝自Starcasm）

〔記者陳昱均／綜合報導〕「小甜甜」布蘭妮的25歲親妹妹潔美琳斯皮爾斯（Jamie Lynn Spears），在16歲時未婚懷孕，生下女兒麥迪，母女倆感情一直非常好，不過日前卻驚傳現年8歲的麥迪在自家駕駛越野車時，為閃避排水溝而不慎發生翻車意外，整個人被甩入池塘中，直接在父母眼前滅頂，麥迪整個人還被緊緊困在綁了安全帶甚至加裝安全網的越野車上，被救起時已經徹底喪失意識，情況相當危急，巨星姨媽布蘭妮也在Instagram上發文，希望大家能為麥迪集氣。所幸，經過2天的搶救，麥迪已經甦醒，現在復原狀況更是快速，已經順利出院，讓家人都欣喜不已。

麥迪當時就在父母眼前發生意外，嚇傻眾人。（翻攝自PEOPLE）

根據《PEOPLE》報導，醫院方面透露：「潔美琳斯皮爾斯的8歲女兒麥迪，已經正式從紐澳良兒童醫院出院」，不僅如此，還補充麥迪目前呼吸及健康狀況都十分良好，可以和至親們進行互動，醫生們都認為她一定能夠全面康復起來，也表示根據所有跡象顯示，這次意外並未損及麥迪的神經系統，真是不幸中的大幸。

小麥迪活潑又可愛，意外發生後不少網友都紛紛為她集氣，希望她能順利度過難關。（翻攝自每日郵報）

而麥迪能被順利搶救回來，也全都有賴反應迅速的阿加底亞救護車公司（Acadian Ambulance）及空中救援團隊，他們在接獲報案後馬上就迅速出動來搶救麥迪，火速將她送醫治療。對此，潔美琳斯皮爾斯今天（11日）就在Instagram上發文感謝這些辛苦的搶救及醫療團隊，告訴大家寶貝女兒已經順利出院回家，也謝謝這段期間來所有人的集氣和祈禱；姨媽布蘭妮也大讚：「這真的是奇蹟！」對於姪女能平安出院回家也充滿感謝之情，說大家的支持與鼓勵真的對她們一家人來說意義非凡。

潔美琳斯皮爾斯發文感謝救援團隊、醫療團隊，以及所有為她的女兒祈禱集氣的所有人，告知大家愛女麥迪已經順利出院回家。（翻攝自潔美琳斯皮爾斯Instagram） 姨媽小甜甜布蘭妮也發文感謝所有在這段期間為她的姪女麥迪還有她們全家人加油打氣的人們。（翻攝自布蘭妮Instagram）