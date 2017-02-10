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張文綺節目上爆粗口 陳櫻文苦嘆生不出來

2017/02/10 22:49

張文綺在節目上差點爆粗口，一旁的徐乃麟覺得爆笑又無奈。（華視提供）

〔記者洪素津／台北報導〕張文綺無厘頭話語太爆笑，就連許乃麟和曾國城也快忍受不住，恰逢金雞元宵節，金雞燈籠正火熱，徐乃麟錄製華視《天才衝衝衝》便神來一筆順口溜：「雞大尾巴大、尾巴大雞大｣，一旁的張文綺竟張口說出：「雞爸大尾大｣，差點就「出口成髒」，讓張文綺自嘲：「我還真是沒邏輯｣。

張文綺無厘頭話語太爆笑，就連許乃麟和曾國城也快忍受不住。（華視提供）

除了張文綺的脫稿演出外，布丁姐姐的遊戲反應也讓大家笑到「美丁美當」，節目遊戲中在張文綺說出：「先生｣之後，陳櫻文竟脫口接出：「生不出來！」讓徐乃麟聽到了大虧：「妳生不出來？」，直指她都已經有兩個孩子了，生孩子哪是難事，面對乃哥的質疑，讓她苦笑回答：「我第三個是真的生不太出來！」跟文綺兩人真的是妙語如珠。

由徐乃麟、曾國城、Albee、張文綺攜手主持的華視《天才衝衝衝》，節目播出超過十年，除在Youtube上的「華視綜藝頻道｣影片播出瀏覽量突破千萬外，節目播出地區也橫跨10國，就連在飛機上也可以看。陳櫻文在節目中直喊：「生不出來！」讓徐乃麟聽到了大虧：「妳生不出來？」。（華視提供）

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