李妍瑾不後悔醉毆運將 對已逝父親淚喊「原諒了」

李妍瑾自去年和賀姓司機爆發肢體衝突重創演藝事業，神隱近4個月。（翻攝自李妍瑾臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星李妍瑾去年10月酒醉搭計程車，和賀姓司機發生肢體衝突，鬧得沸沸揚揚，官司至今仍未定案。事件爆發後，李妍瑾出國神隱近4個月，日前接受專訪時她坦言，對當時所做的事並不後悔，但若再重來一次，她會選擇更好的方式解決，目前案件仍在司法程序中。

據《蘋果日報》報導，李妍瑾向賀姓司機要求無條件和解，但對方仍須賠償50萬元，目前還在等待司法判決。雖對曾經犯下的錯誤不後悔，她仍感慨若再重來，會選擇快點離開，避免發生肢體衝突。

李妍瑾坦言若事件再次發生，她會選擇快速離開。（資料照，記者陳逸寬攝）

而互毆案發生後，讓李妍瑾想到身為通緝犯的父親，她淚憶：「爸爸打過媽媽，打過姊姊，就是沒打過她，還會剝蝦給她吃。」但因父親犯下太多錯事，2人失聯好幾年，最後李妍瑾替父親收屍時看到他的死狀，不論過去多少不滿也在當下原諒他了。

昨凌晨李妍瑾被目擊到北車發送熱湯圓給遊民，低調行善的她表示做這件事已有7、8年，還自嘲「誰在乎？寫這個我又要被酸了。」相當無奈。而消失演藝圈一段時間的她雖曾想過退出，但卻因真的很喜歡演藝事業放不下，今後她將一改藝名「李妍憬」，用本名「李妍瑾」重新出發。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

☆飲酒過量，有害健康☆