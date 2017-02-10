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徐若瑄「半懸空」姿勢搭機 只為讓兒子舒服坐著

2017/02/10 22:12

徐若瑄（左）非常疼愛寶貝兒子。（翻攝自徐若瑄臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人徐若瑄2014與新加坡航運小開李雲峰結婚，隔年就生下寶貝兒子「小V寶」Dalton，一家三口幸福甜蜜，徐若瑄時常在臉書分享育兒日記。小V寶小小年紀就時常跟著媽媽搭飛機到處工作，今日徐若瑄曬出帶著小V寶搭機的照片，笑說「李總睡飽後，媽咪總是會自動讓位」以半懸空的姿勢坐在椅子上，只要兒子開心就好，母愛大爆發。

徐若瑄笑說，兒子睡醒後媽媽就要「自動讓位」。（翻攝自徐若瑄臉書）

徐若瑄今日在臉書分享和兒子搭飛機的照片，「李總睡飽後，媽咪總是會自動讓位，以不閃到腰的半懸空姿態坐在椅子的十分之一角。。只要你開心、舒～ㄏㄨˊ～不尖叫就好」。照片中，徐若瑄先是抱著小V寶在椅子上，讓兒子以最舒服的姿勢睡覺，等到小V寶醒來，她就「自動讓位」並半懸空地坐在椅子的一小角，十分辛苦，但只為了讓兒子坐得舒服、開心，她就覺得值得了。

徐若瑄（左）2014年與新加坡航運小開李雲峰結婚後，生下兒子「小V寶」。（翻攝自徐若瑄臉書）

徐若瑄為了寶貝兒子的辛苦付出，也引來不少媽媽網友贊同，「這就是媽咪對孩子無限的愛」、「每個媽媽都是可以為了孩子願意做任何事。」、「母愛真偉大」。

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