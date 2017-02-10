當兵虧6萬「養不起她」 逸祥首談和白白分手原因

逸祥去年情斷白白，自曝1年虧6萬養不起未婚妻。（翻攝自白白臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕前《大學生了沒》班底逸祥前年6月成功求婚女友「白白」白馨儒，廣獲外界祝福，不料卻在去年12月驚傳分手，外界猜測分手原因可能是兵變、劈腿等，眾說紛紜。日前逸祥首度公開談及這段感情，自曝當兵1年虧了6萬多，工作問題可能是導致2人分手的主因。

據《聯合報》報導，過去逸翔公開向女友求婚鬧得沸沸揚揚，不料2人感情路卻頻頻遇到難關，不僅逸祥入伍前被虧吃紅蟳不付錢，2人婚事也遭女方家長反對，即使關關難過關關過，2人最終仍以分手收場。分手後白白曾發文痛訴「不要把所有在當兵的人，因感情改變就統稱為之兵變，兵變也不代表就是劈腿」，並提及A女B女，引發外界猜測是否內有隱情。

逸祥受訪時表示，當替代役的的這1年月薪僅6000元，剛好跟房租打平，加上吃飯、交通等，1年下來虧了6萬多，而白白當時除了正職工作外，還會積極上節目爭取曝光度。雖逸祥明知自己養不起白白，但又不喜歡她拋頭露面，2人常因此爭吵，最後走上分手的結局。

逸祥過去公開成功求婚白白，如今卻已分手收場。（資料照，記者潘少棠攝）

面對即將退伍，逸祥表示想重回演藝圈，也感嘆怕被觀眾遺忘，「我加強口條和表演，會繼續堅持過去走的路。」回顧這1年他坦言「失去的比獲得的多」，但因此沉澱自己，充實了不少。他和白白仍常在教會相遇，過去曾愛的深刻的2人，如今卻僅剩點頭之交，令人相當遺憾。