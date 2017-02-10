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黃金海岸太迷人 男星竟脫衣比肌

2017/02/10 20:22

荻部絲（左起）、陳永龍、陳俊輝、李德筠、蘇瓦那赴澳洲開唱。（野火樂集提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕野火樂集旗下的歌手陳永龍、李德筠、荻部絲、陳俊輝與蘇瓦那，首度前進澳洲開唱，他們在墨爾本、雪梨共有2場演唱會，所到之處受到僑界熱烈歡迎，結束首場演出，一行人難得放鬆，光著腳丫走在黃金海岸的沙灘，陳永龍與陳俊輝脫掉上衣，露出好身材相互較量，陳俊輝笑說：「真是人間天堂，讓我整個人忘我地把上衣給脫了，真是舒服，讓我突然有了想移居到這裡的衝動！」

陳永龍聽了也附和稱：「第一次到黃金海岸，在日正當中抵達，32度的炙熱陽光，卻吹來涼涼的海風，一大片的沙灘和冰涼的海水，完全沒有台灣的濕黏炎熱感，所以我立刻脫下T恤，開心地曬太陽！這半年來我密集工作，幾乎都在室內活動，可以這樣享受陽光，真的有一種渡假感，好幸福！」

蘇瓦那（左起）、荻部絲、李德筠、陳俊輝、陳永龍前進澳洲開唱，興奮之情溢於言表。（野火樂集提供）

荻部絲則是表示：「還有幾天待在澳洲，我要把握機會享受溫暖的陽光，因為一回台灣就要穿起大外套來抗寒了！」一行人8日在布里斯本舉辦「聽台灣愛唱歌 Taiwan’s Music Beat」演唱會，11日則轉往雪梨的The Concourse藝術展演中心開唱。

演唱會正巧碰上元宵節，唱片公司應景準備象徵新年祝福的紅色燈籠，還在現場調配小米酒，限量送給觀眾品嘗，要讓大夥在熟悉的歌謠中，歡慶屬於華人的特別節日。

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