（影音）RM變裝反串BIGBANG 宋智孝眼眶紅紅謝台粉

RUNNING MAN粉絲見面會。（記者趙世勳攝）

〔記者陳立妍／台北報導〕南韓綜藝節目「RM」《RUNNING MAN》年初驚爆換血風波，一度決定於月底收攤，未料上月底又突然宣布繼續播，今晚節目班底金鐘國、池錫辰、哈哈、宋智孝、李光洙等5名成員3度登台會粉絲，選在平日辦見面會依舊號召8,000名鐵粉力挺，吸金約3,000萬元。

RUNNING MAN粉絲見面會。（記者趙世勳攝）

見面會上5名成員以「BIGBANG」的夯曲《Fantastic Baby》熱力唱跳開場，哈哈戴黑色棒球帽穿紅色絨毛大衣、接上一撮紅髮「神還原」G-DRAGON，宋智孝穿上帥氣軍裝扮T.O.P，池錫辰戴灰白色假髮、瀏海蓋住半張臉變裝成大聲，李光洙扮成老么勝利，金鐘國則是符合他形象的肌肉男太陽，引起全場高分貝的驚叫聲。

RUNNING MAN粉絲見面會。（記者趙世勳攝） RUNNING MAN粉絲見面會。（記者趙世勳攝）

見面會上主持人曾寶儀提及《RUNNING MAN》近期的風波，指金鐘國是促成《RUNNING MAN》最後得以「起死回生」的大功臣，金鐘國聞言謙虛稱，「這不是我自己可以辦到的 ，其實每個團員都是這樣的心情，因為粉絲的力量 ，所以我們才可以繼續走下去。」而曾寶儀也特地給了宋智孝一個溫暖擁抱，讓她感動到紅了眼眶，眼泛淚光表示：「謝謝台灣粉絲，我會繼續跟哥哥們一起努力。」氣氛溫馨催淚。

「RM」5名成員結束今晚的活動後，將隨即趕搭專機快閃離台，在台停留不到12小時。

RUNNING MAN粉絲見面會。（記者趙世勳攝） RUNNING MAN粉絲見面會。（記者趙世勳攝） Gary今晚以嘉賓身分現身，獻唱3曲掀起活動高潮。（創世紀全球娛樂提供）