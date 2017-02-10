（影音）化身「XL」版Red Velvet 神童撞臉艾黛兒

神童打扮成師妹的樣子，被趙權認為神似艾黛兒。（翻攝自MENT）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓天團「Super Junior」成員神童近日直接化身成師妹「Red Velvet」大跳《Dumb Dumb》，完美複製造型和舞蹈，趙權更驚嘆「好像艾黛兒」，一旁的演員沈亨倬也詫異的喊「哇！舞怎麼跳那麼好」。

神童完美複製師妹「Red Velvet」歌曲《Dumb Dumb》的裝扮。（翻攝自Red Velvet臉書）

神童換上師妹的紅色打歌服，帶上橘色假髮並梳上高馬尾辮子頭，肉肉的身材被笑稱是Red Velvet第6位「XL」成員，身為團內舞蹈擔當的他跳起《Dumb Dumb》強而有力的舞蹈，動作、表情超到位，引爆全場尖叫聲。事後他也上傳當天裝扮的照片，睜著一雙無辜的眼睛寫下：「大家好!我是Red Vel...v... 唉，好久沒變裝。」讓粉絲開心喊「SJ歐巴回來了」、「果然說到扮女裝就不能忘記SJ」。

神童曬出反串照，讓不少資深粉絲超懷念。（翻攝自神童 Instagram）

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