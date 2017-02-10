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40歲宋新妮吃中藥調身體 力拼第二次人工受孕

2017/02/10 20:41

宋新妮正再吃中藥調身體，準備第二次人工受孕。（翻攝自宋新妮臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕40歲的女星宋新妮與服飾品牌副總王星雄結婚4年多年，曾傳出與老公有了愛的結晶，之後卻不幸流產，讓她心情備受打擊，去年宋新妮重新調整身心，特地到醫院進行人工受孕，本來希望能在聖誕節前收到「禮物」，最後卻宣告失敗，求子之路十分坎坷。但宋新妮仍未放棄拼子，近日則開始吃中藥調理身體，打算進行第二次人工受孕。

宋新妮（左）和老公結婚4年多，求子之路十分艱辛。（翻攝自宋新妮臉書）

宋新妮今日在臉書曬出中藥照片，並寫道「謝謝吳醫師好用心的提醒我要如何調身體喔！努力調整好身體備孕期繼續加油！」透露正在為第二次人工受孕進行準備，開始吃中藥調理身體，網友也紛紛送上祝福，希望她能求子成功。

宋新妮先前施打破卵針，肚子脹的跟氣球一樣。（合成圖，翻攝自宋新妮臉書）

事實上，宋新妮先前為了求子，不染髮、不做指甲、不晚睡，施打破卵針後，肚子脹的跟氣球一樣大，導致她的腰變得很痠，整個人非常不舒服，但為了孩子宋新妮則認為一切都值得，也引來不少媽媽網友加油打氣。

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