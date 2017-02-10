這才是真女神！師弟曝陳妍希超暖「3件事」

鄭暐達透露陳妍希沒有女神架子，對師弟非常關心。（合成圖，翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕新生代演員鄭暐達曾是《大學生了沒》固定班底，2015演出電影《5月一号》打開知名度，一年沒有電影作品的他，近日演出魏德盛新作表現亮眼，且後續將有4部電影推出，令人期待。他和女星陳妍希是同經紀公司的師姐弟，日前他也透露受到陳妍希很多照顧，不僅時常關注他的消息還替他打氣，寵弟行徑超暖！

據《ETtoday》報導，前陣子公司舉辦尾牙，旗下藝人全員到齊，陳妍希不但親自關心鄭暐達近況，還替他加油打氣。他也透露，去年過年時陳妍希還當著所有前輩面前塞紅包給他，並逗趣表示「只有最小的才有」十分窩心。而鄭暐達當時也有受邀參加陳妍希的婚禮，且陳妍希親自傳送錄音檔邀請，讓他興奮直呼「三生有幸！」

陳妍希曾包紅包給老么鄭暐達，讓他超感動！（翻攝自鄭暐達臉書）

陳妍希不僅待人不分前後輩，還常常關心師弟，去年鄭暐達推出新作品時，陳妍希也轉發微博替他宣傳，更讓他驚喜的是，陳妍希還記得他的生日，每年都會祝他生日快樂。雖陳妍希現在已是當紅女星，但仍然相當親切，種種暖爆的寵師弟行為，也讓鄭暐達淚喊超感動！

陳妍希不僅時時替鄭暐達加油打氣，還分享他的作品消息。（翻攝自陳妍希微博）