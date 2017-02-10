（影音）馮迪索大老遠到北京 吳亦凡竟帶他去這裡

馮迪索和吳亦凡半夜在網咖打遊戲。（截取自臉書影片）

〔記者趙毓琪／綜合報導〕電影《限制級戰警：重返極限》昨日在中國舉辦電影首映禮，主演除了甄子丹、吳亦凡，國外演員馮迪索、妮娜杜波夫、荻皮卡都大老遠跑到北京來出席這一場首映會，可見導演和電影公司極為重視中國的票房。

馮迪索昨日在北京出席電影首映會。（翻攝自臉書）

而從昨日下午起到晚上將近一整天的電影活動，吳亦凡和馮迪索私毫不感疲憊竟然在半夜三點繼續開工，馮迪索使用Facebook Mentions直播吳亦凡跟他到網咖打遊戲，他稱他的小兄弟Kris帶他到到一個叫作「專門玩遊戲的場所，專門為大男孩準備的地方」，還直誇這個地方很酷！他們即將玩2v2對決，玩Battle.net的遊戲，還說他們在天狼星區「準備好，我們馬上就要上線，小心點唷！都別和我們搶2v2的贏家，然後在中國繼續做限制級戰警。」

吳亦凡昨日出席電影首映會。（翻攝自微博）

事實上，Battle.net裡面有相當多款熱門遊戲，魔獸世界、暗黑破壞神III、星海爭霸II、暴雪英霸、爐石戰記、鬥陣特攻等，依照馮迪所給的資訊推測，他們玩的應是星海爭霸II。沒想到馮迪索大老遠從美國到中國，吳亦凡竟然相約他一起去打網咖，果然吳亦凡私下行程除了吃火鍋就是打遊戲了，真可愛！

吳亦凡昨日出席電影首映會。（翻攝自微博） 吳亦凡（左起）、馮迪索、甄子丹昨日在北京一起為電影宣傳。（翻攝自微博）

影片擷取自Facebook，如遭移除請見諒。