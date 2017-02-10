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張小筑化身黑白天使 要和粉絲美美過情人節

2017/02/10 19:04

張小筑為迎接西洋情人節，特別化身成「黑白天使」回饋粉絲。（映象帝國提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕「電競甜心教主」張小筑臉書粉絲已往72萬大軍邁進，為迎接西洋情人節，她特別化身成「黑白天使」回饋粉絲，白天使純潔浪漫、黑天使火辣誘人，以完全不同的風格演繹「雙面小筑」的吸引力，目前單身的她表示，雖然沒有男朋友，但還是要美美的和粉絲共度情人節。

張小筑為迎接西洋情人節，特別化身成「黑白天使」回饋粉絲。（映象帝國提供）

張小筑與網路人氣攝影師艾伯特合作，她背上翅膀挑戰「漂浮照」，僵在半空中的姿勢對她來說輕而易舉；拍攝當天氣溫驟降，但為了呈現天使漂浮空中感，只好開電風扇來製造頭髮飄逸感，重感冒的她仍敬業的說：「我可以！」然而鏡頭之外的激瘦長腿，居然連一般尺寸的網襪都不合身，呈現出鬆垮狀，得靠別針救急，張小筑笑笑的說：「可是我過年大吃有變胖耶！」

張小筑為迎接西洋情人節，特別化身成「黑白天使」回饋粉絲。（映象帝國提供）

提及即將到來的西洋情人節，張小筑回憶最難忘的一次情人節，竟然是和男朋友一起去網咖打線上遊戲，她說：「可以和男朋友一起接招，覺得很幸福。」對於未來的對象，張小筑則十分保守，她許願能遇見一個和她一樣以家為重、有相同價值觀的人，也希望對方有上進心，彼此能相處得來，當然「最好很會打電動！」

張小筑為迎接西洋情人節，特別化身成「黑白天使」回饋粉絲。（映象帝國提供）

過年前張小筑忙於電玩展活動，所到之處都有粉絲包圍，並大讚她出道後變美又更搶鏡了，讓她十分開心，尤其最近更有不少校園活動和知名品牌點名邀請，讓她帶著好成績在過年期間回老家和親人分享。一直對直播很謹慎的她，最近受邀在強調清新質感的直播平台「浪」開播，一出場就有亮眼成果與粉絲互動愉快，馬上成為熱門直播主。

張小筑為迎接西洋情人節，特別化身成「黑白天使」回饋粉絲。（映象帝國提供）

張小筑官方後援會「Chu Club」創始會員，抽獎獎項中的「小筑看這邊」外拍活動、「人神共憤Only U」一對一情人大餐等獎項，也特別挑在今年情人節前夕舉行，屆時張小筑將和粉絲們共度浪漫情人節，第一次的粉絲約會還會直播，與更多喜愛她的粉絲互動。

張小筑為迎接西洋情人節，特別化身成「黑白天使」回饋粉絲。（映象帝國提供）張小筑為迎接西洋情人節，特別化身成「黑白天使」回饋粉絲。（映象帝國提供）張小筑為迎接西洋情人節，特別化身成「黑白天使」回饋粉絲。（映象帝國提供）張小筑為迎接西洋情人節，特別化身成「黑白天使」回饋粉絲。（映象帝國提供）張小筑為迎接西洋情人節，特別化身成「黑白天使」回饋粉絲。（映象帝國提供）

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