整形女王爆與10億富商離婚 退出螢光幕做直銷

「整形女王」顧婕因多次動刀整形，又大方分享經驗談而爆紅。（翻攝自顧婕臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星顧婕出道20年，曾拍過三級片，卻一直沒有代表作，後來則因多次整型，又大方分享整形經驗、術後照片，大膽作風讓她瞬間爆紅，更被封為「整形女王」。顧婕2012嫁給身價10億的內衣大王後，就淡出演藝圈。未料，近日傳出她早與內衣大王離婚，轉行做直銷。

顧婕坦言和內衣大王已經離婚1年多。（翻攝自顧婕臉書）

據《聯合報》報導，顧婕坦言前年9月底已經和內衣大王離婚，「因為我們做朋友可能比較好一點，他是一個很好的人，我祝福他。」結束這段不到3年的婚姻，對於離婚原因，顧婕則不願多談，僅回應是「相愛容易相處難！」離婚1年的她，沒有打算重回演藝圈，顧婕也直言，現在自己已經沒有話題性，又沒有家庭生活可以講，加上通告費低，於是轉行做直銷。

顧婕如今轉行做直銷，透露月收入高達15萬，不打算回到演藝圈。（翻攝自顧婕臉書）

對於新事業，顧婕相當有信心，表示她做的是一種胜肽細胞營養液，算是液態微整型，笑稱「我現在都不用去做微整了，只要用噴的就好了。」顧婕也不諱言做直言難免會被拒絕，但她仍相當有自信，表示自己有知名度、又有說服力，成功機率相當高，現在月入15萬，讓她非常滿意現在的生活。