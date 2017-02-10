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你認識這位大帥哥嗎？竟獲勞勃狄尼洛親身傳承人生感悟

2017/02/10 18:25

勞勃‧狄尼洛（右）和麥考爾‧隆巴蒂共同為Ermenegildo Zegna廣告入鏡，譜出一段「頓悟時刻」。（Ermenegildo Zegna提供）

〔記者方惠宗／台北報導〕麥考爾‧隆巴蒂（McCaul Lombardi），這位在2016上映的電影「美國甜心」中表現出眾的年輕演員因其謙遜、聰穎以及對表演藝術的熱情受到關注，還受邀與勞勃‧狄尼洛（Robert De Niro）一同為義大利奢華品牌Ermenegildo Zegna入鏡、拍攝2017春夏廣告，共譜一段「頓悟時刻」（Defining Moments）。

勞勃‧狄尼洛（右）和麥考爾‧隆巴蒂共同為Ermenegildo Zegna廣告入鏡，譜出一段「頓悟時刻」。（Ermenegildo Zegna提供）

這次製作一番隨興對話開始，同為義大利裔美國人的勞勃‧狄尼洛和麥考爾‧隆巴蒂穿上Ermenegildo Zegna服裝暢所欲言，交流生活感悟。經驗豐富的老戲骨與嶄露頭角的新生代對話，不論是在前往拍攝的路上、拍攝時還是短暫的休息時刻，二人都談起他們自己的「Defining Moments」。勞勃‧狄尼洛更談及了他的幾位人生導師、自己的冒險哲學、如何揣摩角色，以及他心愛的城市。而隆巴蒂也因為與大師對談，讓他深感榮幸。

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