孟耿如甜躺黃子佼大腿 曬女友視角照大讚「帥氣男子」

黃子佼、孟耿如感情穩定，近日到日本旅遊頻頻放閃。（合成圖，翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人黃子佼和孟耿如交往3年，感情相當穩定，以往愛的低調的2人，近日頻頻放閃，不僅在過年期間一同出席多場聚餐，還難得曬出「同框」照，讓人猜測是否好事近了。近日孟耿如和黃子佼同遊日本，孟耿如不但甜躺男友大腿，還上傳多張女友視角照，2人互動超有愛！

近日黃子佼和孟耿如飛往日本旅遊，孟耿如也陪身為Snoopy鐵粉的黃子佼朝聖Snoopy展，並替他拍照，還爆笑透露「剛剛他嫌自己不夠帥，所以逼我重發一篇，但還是得說他帥。」而這次出遊孟耿如曬出多張女友視角照，且都標籤「帥氣男子」，閃瞎眾人雙眼。除此之外，孟耿如還閉眼甜躺黃子佼大腿，2人繼同框後越愛越高調，甜蜜氛圍藏不住。

孟耿如甜躺黃子佼大腿，幸福指數爆表。（翻攝自黃子佼臉書）

孟耿如替男友拍攝女友視角照，並大讚「熱愛藝術的夢幻帥氣男子」。（翻攝自黃子佼臉書）

過年期間黃子佼也隨孟耿如拜訪孟奶奶，且早已被孟爸、孟媽認同，至於被外界關注的婚事，黃子佼則曾坦言其實已到了隨時可以結婚的階段，但孟耿如希望在工作上努力兩年，所以結婚這件事，就放在兩年後吧。