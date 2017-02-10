限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 即時新聞

孟耿如甜躺黃子佼大腿 曬女友視角照大讚「帥氣男子」

2017/02/10 18:59

黃子佼、孟耿如感情穩定，近日到日本旅遊頻頻放閃。（合成圖，翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人黃子佼和孟耿如交往3年，感情相當穩定，以往愛的低調的2人，近日頻頻放閃，不僅在過年期間一同出席多場聚餐，還難得曬出「同框」照，讓人猜測是否好事近了。近日孟耿如和黃子佼同遊日本，孟耿如不但甜躺男友大腿，還上傳多張女友視角照，2人互動超有愛！

近日黃子佼和孟耿如飛往日本旅遊，孟耿如也陪身為Snoopy鐵粉的黃子佼朝聖Snoopy展，並替他拍照，還爆笑透露「剛剛他嫌自己不夠帥，所以逼我重發一篇，但還是得說他帥。」而這次出遊孟耿如曬出多張女友視角照，且都標籤「帥氣男子」，閃瞎眾人雙眼。除此之外，孟耿如還閉眼甜躺黃子佼大腿，2人繼同框後越愛越高調，甜蜜氛圍藏不住。

孟耿如甜躺黃子佼大腿，幸福指數爆表。（翻攝自黃子佼臉書）

孟耿如替男友拍攝女友視角照，並大讚「熱愛藝術的夢幻帥氣男子」。（翻攝自黃子佼臉書）

過年期間黃子佼也隨孟耿如拜訪孟奶奶，且早已被孟爸、孟媽認同，至於被外界關注的婚事，黃子佼則曾坦言其實已到了隨時可以結婚的階段，但孟耿如希望在工作上努力兩年，所以結婚這件事，就放在兩年後吧。

相關新聞

推薦新聞
金宇彬來了！身穿牛仔外套帥氣與粉絲打招呼 金宇彬來了！身穿牛仔外套帥氣與粉絲打招呼
2017/02/10 19:51
整形女王爆與10億富商離婚 退出螢光幕做直銷 整形女王爆與10億富商離婚 退出螢光幕做直銷
2017/02/10 19:22
張小筑化身黑白天使 要和粉絲美美過情人節 張小筑化身黑白天使 要和粉絲美美過情人節
2017/02/10 19:04
奪銅後不停歇！洪荒姐曝每天游到這程度... 奪銅後不停歇！洪荒姐曝每天游到這程度...
2017/02/10 18:52
公司宣佈重回BEAST組3人團 張賢勝打臉「從沒聽過」 公司宣佈重回BEAST組3人團 張賢勝打臉「從沒聽過」
2017/02/10 18:43
你認識這位大帥哥嗎？竟獲勞勃狄尼洛親身傳承人生感悟 你認識這位大帥哥嗎？竟獲勞勃狄尼洛親身傳承人生感悟
2017/02/10 18:25
王寶強硬起來嗆偷腥妻 「沒做見不得人的事」 王寶強硬起來嗆偷腥妻 「沒做見不得人的事」
2017/02/10 18:23
挨酸媚中像黃安 羅霈穎嗆：我們本是同根生 挨酸媚中像黃安 羅霈穎嗆：我們本是同根生
2017/02/10 18:17
雪莉又脫序啦！ 曬斷頭芭比照挨轟「心理變態」 雪莉又脫序啦！ 曬斷頭芭比照挨轟「心理變態」
2017/02/10 17:50
吳克群20元換爛果 感動想跪謝老闆 吳克群20元換爛果 感動想跪謝老闆
2017/02/10 17:39
做菜摸髮遭嫌髒 陸元琪譙：人生有什麼缺失？ 做菜摸髮遭嫌髒 陸元琪譙：人生有什麼缺失？
2017/02/10 17:37
走到哪都遇得到 林更新受封「野生偶像」 走到哪都遇得到 林更新受封「野生偶像」
2017/02/10 17:35
18歲女星離奇猝死 下禮拜在台灣演唱會確定取消 18歲女星離奇猝死 下禮拜在台灣演唱會確定取消
2017/02/10 17:30
18歲女偶像離奇猝逝 公司神隱2天今公布死因 18歲女偶像離奇猝逝 公司神隱2天今公布死因
2017/02/10 17:28
係金ㄟ！G奶天后鄭秀文見光 係金ㄟ！G奶天后鄭秀文見光
2017/02/10 17:26
豬哥亮缺席春酒 進醫院熬第6次化療 豬哥亮缺席春酒 進醫院熬第6次化療
2017/02/10 17:25
這道傷痕好深 男星舞台上飆淚 這道傷痕好深 男星舞台上飆淚
2017/02/10 17:24
（影音）本土劇操壞身體 曾安琪決定息影不求子 （影音）本土劇操壞身體 曾安琪決定息影不求子
2017/02/10 17:16
Uber今喊停 女星崩潰：沒Uber的日子怎麼辦？ Uber今喊停 女星崩潰：沒Uber的日子怎麼辦？
2017/02/10 16:59
《RM》抵台陣仗大 3000萬賓士護送 《RM》抵台陣仗大 3000萬賓士護送
2017/02/10 16:55
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.