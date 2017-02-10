林志玲認未斷聯言承旭 替復合留一線？

言承旭（左）和林志玲（右）情纏14年，外界仍期待他們復合。（合成圖，資料照，記者陳奕全、陳逸寬攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「黃金剩女團」台柱林志玲，42歲仍小姑獨處，與萬年舊愛言承旭屢傳復合，上月還傳熱戀大陸工程公司董事長殷琪的外甥「Chris」楊仁沛，今在澳門出席活動，再度被問及感情一事。

林志玲爆乳出席浪琴錶開幕活動。（翻攝自微博）

據香港媒體報導，林志玲今爆乳現身澳門新濠天地，為代言的浪琴錶擔任開幕嘉賓，聊到感情生活時，她坦言目前仍是空白，對於結婚一事，心裡一直有想法，但計畫多年還是沒能結婚，也想盡快完成生一男一女的夢想，「我期待了很多年，希望老天爺聽到我的心願！」至於是否與言承旭復合？林志玲透露兩人保持著良好的溝通，「要看對方怎麼想，我們一直都有聯絡」，是否有意復合？她則笑說：「我不敢這樣說，我們有持續聯絡」，並未將話說死。

林志玲上月傳出有新對象，男方被起底是高富帥的楊仁沛。（翻攝自臉書）

之後話鋒一轉，眾人開始詢問林志玲與「Chris」楊仁沛的戀情，「是朋友們聯絡，我知道大家很關心我，但大家不是叫我交新朋友嗎？我希望大家給藝人一些空間！」有傳聞指Chris已有空姐女友，擔心她當了第三者，林志玲則表示沒詢問過對方。