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吳克群20元換爛果 感動想跪謝老闆

2017/02/10 17:39

吳克群自爆當初還沒當上歌手時的窮苦生活，還只拿「20元」去買水果，悲慘經驗讓大家好同情。（Hit Fm提供）

〔記者洪素津／台北報導〕吳克群日前現身Hit Fm聯播網接受Elsa《HEY！MISS DJ》專訪，除暢聊發行新專輯的過程外，他更自爆當初還沒當上歌手時的窮苦生活，積欠房租就算了，還只拿「20元」去買水果，悲慘經驗讓大家好同情。

吳克群回憶以前還沒當歌手時真的很窮，拿身上僅存的20元去買水果，好心的老闆就把很多水果爛掉的地方切掉，把裝得滿滿的水果拿給吳克群，讓吳克群差點就哭著跪下來。吳克群說以前只要跟朋友共吃一塊牛排就覺得是大餐了；也曾在聖誕節只剩25元，只買了草苺麵包加上兩瓶養樂多果腹。

吳克群面對這些窮苦經歷並沒有覺得不開心，他只是抱持著「有一天我的音樂就要被聽到了」。（Hit Fm提供）

面對這些窮苦經歷，吳克群並沒有覺得不開心，他只是抱持著「有一天我的音樂就要被聽到了」的想法，吳克群真誠地表示：「那時只要想到我的音樂會被聽見肚子就飽了！」讓DJ Elsa直呼：「是腎上腺素讓你變飽的嗎？」

談到專輯《人生超幽默》，專輯中的《山東ㄚ頭》一曲，竟然是因為吳克群很想吃「東山鴨頭」就生出來的一首歌，當晚他去買東山ㄚ頭，但後來卻撲空，回到家後腦海一直跑出「山東丫頭…山東丫頭…」的旋律，於是在半夢半醒之間就把這個旋律哼唱並錄音，隔天就馬上把剩下的曲完成並打給作詞人把整首歌完成，他馬上說：「連寫首歌都能這麼幽默！」讓DJ Elsa及現場笑聲不斷。

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