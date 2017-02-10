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18歲女偶像離奇猝逝 公司神隱2天今公布死因

2017/02/10 17:28

「私立惠比壽中學」18歲成員松野莉奈日前猝逝，今經紀公司公布死因為「急性心脈不整」。（翻攝自網路）

〔記者粘湘婉／綜合報導〕日本女團「私立惠比壽中學」18歲成員松野莉奈8日離世，突如其來的死訊令人震驚。她所屬經紀公司一直未對外公布死因，今稍早終於出面說明，透露松野是因「急性心脈不整」猝逝，而該團原訂18日在台演出，主辦單位稍早也宣布取消台灣演唱會。

「私立惠比壽中學」台灣演出宣布取消。（翻攝自網路）

松野莉奈走得突然，她12月時就曾因身體不適缺席節目錄影，離世前一天也因身體微恙取消演出在家休養。外界對於她年紀輕輕就香消玉殞，相當惋惜，並盛傳她一天只睡3小時，可能是因長期過勞，感染病毒性腦炎才會猝逝。今她所屬經紀公司對外說明，根據醫生開立的死亡證明表示，松野是因患「急性心脈不整」才會離世。該病是因心臟功能失調，血液無法正常輸送，發病的話約3分鐘就會陷入腦死狀態。

而「私立惠比壽中學」原定18日在台北Legacy開唱，稍早主辦單位「無懼」在臉書公告，台灣演出確定取消，退票機制將在近期內公布。

主辦單位「無懼」宣布，「私立惠比壽中學」18日台灣演唱會確定取消。（翻攝自網路）

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