雪莉又脫序啦！ 曬斷頭芭比照挨轟「心理變態」

雪莉退出f（x）後一改過去清新形象，尺度大開。（翻攝自雪莉Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓女星雪莉自從退出團體f（x）後行為大解放，不僅多次曬出激凸照，更常常和男友崔子公開放閃，從清純女孩蛻變性感女人。雖日前雪莉的一連串脫序行為被網友痛批「根本瘋了！」但她仍不改風格做自己，昨她又在Instagram上傳一張斷頭斷手的芭比娃娃照，駭人照片引發大批網友怒轟雪莉根本是「變態」。

昨雪莉在IG貼出一張沒有頭和雙手的娃娃照，並寫下「再見了，這段時間很開心。」看上去十分驚悚，怪異行為令人不解。照片一出後，不少網友痛批雪莉將娃娃肢解的行為非常慘忍，並怒轟她「心理變態」，也有網友透過文字猜測是否和男友崔子感情生變。

雪莉昨上傳斷頭斷手的娃娃照，驚悚指數破表。（翻攝自雪莉Instagram）

6天前娃娃就已斷手，有網友指出並非雪莉刻意肢解。（翻攝自雪莉Instagram）

其實雪莉在6天前已PO出娃娃的斷手照，並表示「再見，你的一部份」，而娃娃也多次出現在IG上，雖然一連串的娃娃照看起來有點恐怖，但可看出雪莉非常珍惜它。除此之外，今雪莉上傳嘟嘴偷笑的獨照，看上去心情非常好，粉碎情變傳聞。

雪莉今曬出嘟嘴照，打破與男友情變的傳聞。（翻攝自雪莉Instagram）