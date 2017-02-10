限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 即時新聞

這道傷痕好深 男星舞台上飆淚

2017/02/10 17:24

從來沒有碰過平衡車的王燦，在練習時還猛跌倒，全身傷痕累累。（民視提供）

〔記者洪素津／台北報導〕王燦上個月登民視《台灣那麼旺》表現亮眼，他說之前看過幾位藝人都在舞台上「放大絕」，所以他這一次勇敢挑戰「蛇板」，順利完成表演後，他滿腔的情緒湧上來，哽咽直呼「這個舞台真的是讓人挑戰自己」。

王燦為了爭取更高分數，嘗試結合「蛇板」不同類型的表演。（民視提供）

螢幕情侶王建復與白家綺手牽手的合唱經典情歌。（民視提供）王燦都以輕快的歌舞表演迎戰，為了爭取更高分數，王燦嘗試結合「蛇板」不同類型的表演，只是從來沒有碰過平衡車的他，在練習時還猛跌倒，全身傷痕累累。王燦強調因為這個蛇板，讓他終於可以克服心理障礙，也讓身體的核心更好了。

本週節目也要陪觀眾一起吃湯圓，度過溫馨的元宵節，螢幕情侶王建復與白家綺更是手牽手的合唱《戀愛頻率》，兩位甜滋滋的模樣，讓其他選手及觀眾被閃的直說要帶戴起墨鏡了，直呼兩人公器私用猛放閃。

另外楊蒨時演出難分難捨的悲傷戲碼，讓評審長丁曉雯看完眼淚都要掉下來了，猛稱讚楊蒨時的歌聲與演技都大大的進步，而她也不諱言的說表示因為這個舞台，讓她被更多人看見被認同。

相關新聞

推薦新聞
挨酸媚中像黃安 羅霈穎嗆：我們本是同根生 挨酸媚中像黃安 羅霈穎嗆：我們本是同根生
2017/02/10 18:17
雪莉又脫序啦！ 曬斷頭芭比照挨轟「心理變態」 雪莉又脫序啦！ 曬斷頭芭比照挨轟「心理變態」
2017/02/10 17:50
吳克群20元換爛果 感動想跪謝老闆 吳克群20元換爛果 感動想跪謝老闆
2017/02/10 17:39
做菜摸髮遭嫌髒 陸元琪譙：人生有什麼缺失？ 做菜摸髮遭嫌髒 陸元琪譙：人生有什麼缺失？
2017/02/10 17:37
走到哪都遇得到 林更新受封「野生偶像」 走到哪都遇得到 林更新受封「野生偶像」
2017/02/10 17:35
18歲女星離奇猝死 下禮拜在台灣演唱會確定取消 18歲女星離奇猝死 下禮拜在台灣演唱會確定取消
2017/02/10 17:30
係金ㄟ！G奶天后鄭秀文見光 係金ㄟ！G奶天后鄭秀文見光
2017/02/10 17:26
豬哥亮缺席春酒 進醫院熬第6次化療 豬哥亮缺席春酒 進醫院熬第6次化療
2017/02/10 17:25
這道傷痕好深 男星舞台上飆淚 這道傷痕好深 男星舞台上飆淚
2017/02/10 17:24
「關公刻成三太子」名製作人追討百萬訂金 「關公刻成三太子」名製作人追討百萬訂金
2017/02/10 17:16
（影音）本土劇操壞身體 曾安琪決定息影不求子 （影音）本土劇操壞身體 曾安琪決定息影不求子
2017/02/10 17:16
《RM》抵台陣仗大 3000萬賓士護送 《RM》抵台陣仗大 3000萬賓士護送
2017/02/10 16:55
被爆曾戀南太鉉 雅凜怒喊：為何要再次傷害我 被爆曾戀南太鉉 雅凜怒喊：為何要再次傷害我
2017/02/10 16:51
精主為秀蘭瑪雅男友？海倫清桃撇偷腥藏孕 精主為秀蘭瑪雅男友？海倫清桃撇偷腥藏孕
2017/02/10 16:23
（影音）鮮肉天菜尬肌 蹦出小山丘 （影音）鮮肉天菜尬肌 蹦出小山丘
2017/02/10 16:23
（影音）周湯豪打槍鬼鬼 自誇接吻技巧「做口碑的」 （影音）周湯豪打槍鬼鬼 自誇接吻技巧「做口碑的」
2017/02/10 16:15
笑經紀人坐斷沙發 鬼鬼偷隔空放閃周湯豪？ 笑經紀人坐斷沙發 鬼鬼偷隔空放閃周湯豪？
2017/02/10 16:07
女星見雪景興奮旋轉 下一秒「仆街」糗翻啦 女星見雪景興奮旋轉 下一秒「仆街」糗翻啦
2017/02/10 16:06
醒了！走過低潮 涼糕哥退演藝圈重操舊業 醒了！走過低潮 涼糕哥退演藝圈重操舊業
2017/02/10 15:44
T.O.P想低調入伍 粉絲軍營放高空氣球挨轟 T.O.P想低調入伍 粉絲軍營放高空氣球挨轟
2017/02/10 15:13
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.