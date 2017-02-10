這道傷痕好深 男星舞台上飆淚

從來沒有碰過平衡車的王燦，在練習時還猛跌倒，全身傷痕累累。（民視提供）

〔記者洪素津／台北報導〕王燦上個月登民視《台灣那麼旺》表現亮眼，他說之前看過幾位藝人都在舞台上「放大絕」，所以他這一次勇敢挑戰「蛇板」，順利完成表演後，他滿腔的情緒湧上來，哽咽直呼「這個舞台真的是讓人挑戰自己」。

王燦為了爭取更高分數，嘗試結合「蛇板」不同類型的表演。（民視提供）

螢幕情侶王建復與白家綺手牽手的合唱經典情歌。（民視提供）王燦都以輕快的歌舞表演迎戰，為了爭取更高分數，王燦嘗試結合「蛇板」不同類型的表演，只是從來沒有碰過平衡車的他，在練習時還猛跌倒，全身傷痕累累。王燦強調因為這個蛇板，讓他終於可以克服心理障礙，也讓身體的核心更好了。

本週節目也要陪觀眾一起吃湯圓，度過溫馨的元宵節，螢幕情侶王建復與白家綺更是手牽手的合唱《戀愛頻率》，兩位甜滋滋的模樣，讓其他選手及觀眾被閃的直說要帶戴起墨鏡了，直呼兩人公器私用猛放閃。

另外楊蒨時演出難分難捨的悲傷戲碼，讓評審長丁曉雯看完眼淚都要掉下來了，猛稱讚楊蒨時的歌聲與演技都大大的進步，而她也不諱言的說表示因為這個舞台，讓她被更多人看見被認同。