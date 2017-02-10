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（影音）聲優王子登台揮毫賀新年 情人節笑討巧克力

2017/02/10 16:59

〔記者粘湘婉／台北報導〕日本「聲優王子」宮野真守明、後2天將在台舉辦首場海外演唱會，2200張門票全數完售，票房魅力驚人。今他提前登寶島，吸引300名狂粉擠爆松山機場熱情接駕，還有媽媽粉絲帶小孩來追星。稍早他接受訪問，現場揮毫寫下「宮賀新禧」，向粉絲拜年，筆跡相當工整，獲得滿堂彩。

宮野真守揮毫秀毛筆字，笑稱緊張到手在抖。（記者胡舜翔攝）宮野真守今登台，吸引300名粉絲接駕。（華納提供）

宮野真守2001年以聲優身分出道，曾參與《櫻蘭高校男公關部》、《死亡筆記本》、《歌之☆王子殿下♪》等多部人氣動漫配音，2008年以歌手身分出道，2013年成為第一位於武道館單獨開唱的男性聲優藝人。他明天在台開唱，巧碰元宵節，今受訪時他拿起毛筆揮毫，寫下「宮賀新禧」4個字，字跡工整獲得大家稱讚，他卻大笑謙虛表示「平常對於寫字很不擅長啦，我剛寫字手都在抖，很緊張」。他過去曾替多部作品配音，包括英雄、少年、壞人甚至老爺爺都曾嘗試，配音領域橫跨老、中、青三代，開玩笑表示：「我唯一沒嘗試過的角色應該就是女孩子了吧，希望之後能有機會來試試」。

此外，西洋情人節將於14日來臨，現實生活中他早在9年前晉升人夫、人父，今他被問到情人節規劃，笑著對工作人員喊話：「我當天應該還是要工作，但每年工作人員都會送我巧克力，今年我等著喔」，大方向身旁大批工作人員討巧克力，逗笑眾人。 宮野真守今登台，吸引300名粉絲接駕。（華納提供）宮野真守揮毫秀毛筆字，笑稱緊張到手在抖。（記者胡舜翔攝）

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