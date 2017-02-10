18歲女星離奇猝死 下禮拜在台灣演唱會確定取消

18歲的松野莉奈近日驚傳病逝噩耗。（松野莉奈Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本女團「私立惠比壽中學」，18歲成員松野莉奈，近日驚傳因病猝死，引起外界關注，一度傳出松野莉奈是因「病毒性急性腦炎」病死，但隨即遭經紀公司否認，今日經紀公司出面表示，松野莉奈可能死於「致命性心律不整」。

松野莉奈日前才在IG跟粉絲分享遊玩照，卻不幸離世。（松野莉奈Instagram）

據日媒《朝日新聞》報導，松野莉奈的經紀公司先前對於她的死因、葬禮細節都不願透露，態度十分低調，今日經紀公司則正式發表松野莉奈的死因，公開醫生診斷證明，指出松野莉奈疑似因「致命性心律不整」導致死亡。松野莉奈7日才因身體不適，缺席大阪演唱會返家休息，沒想到8日凌晨突然病情惡化昏迷家中，被家人發現後趕緊送醫，卻在到院前已不幸離世。松野莉奈近日才在Instagram曬出與家人旅行的照片，卻無預警過世，另粉絲相當難過。

松野莉奈的經紀公司今日公開死因，疑因「致命性心律不整」。（松野莉奈Instagram）

女團「私立惠比壽中學」原訂18日將在台灣舉辦演唱會，也因成員松野莉奈猝逝，決定取消演出，主辦單位也在臉書公開取消演唱會聲明，「由於成員松野莉奈的突然離世，經過協商後決定取消。對一直期待著演唱會的歌迷造成不便，我們深感抱歉」。