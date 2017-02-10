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（影音）周湯豪打槍鬼鬼 自誇接吻技巧「做口碑的」

2017/02/10 16:15

TLC旅遊生活頻道《一吻鍾情》首映記者會；周湯豪出席代言。（記者陳奕全攝）

〔記者吳志偉／台北報導〕周湯豪今天為TLC頻道全新真人實境節目《一吻鍾情》站台，由於節目標榜「先吻再談情」，他看到現場播放預告片中火辣的擁吻鏡頭，語出驚人表示：「我覺得可以試試看，人生只有一次。」他解釋因為小時候不瘋狂，現在長大了，就很想嘗試各種不同的挑戰，更自誇接吻可是「做口碑的」，笑說：「看我這麼會饒舌，嘴唇又這麼厚」，說完後自己也不好意思的笑場。

TLC旅遊生活頻道《一吻鍾情》首映記者會；周湯豪出席代言。（記者陳奕全攝）

現場準備3張女藝人嘴唇照，要求周湯豪從中選擇自己最喜歡的一張，他選定照片後，揭曉全臉赫然居然是他的緋聞女友「鬼鬼」吳映潔，另外2張則是他的媽媽比莉，以及及主持人Janet，主持人調侃他和鬼鬼簡直是「命中註定」，不過他卻打槍對方：「我們認識10年，太像也太熟，想交個和自己完全不同的女友。」

TLC旅遊生活頻道《一吻鍾情》首映記者會；周湯豪出席代言。（記者陳奕全攝）

講到印象中最難忘的吻，周湯豪透露在中學畢業當天，隔壁班暗戀自己許久的女同學突然衝到他面前，強吻他之後完就快閃，讓他當場措手不及，「我們之後就失聯，那個吻就停留在當下，很美好。」

TLC旅遊生活頻道《一吻鍾情》首映記者會；周湯豪出席代言。（記者陳奕全攝） TLC旅遊生活頻道《一吻鍾情》首映記者會；周湯豪出席代言現場與粉絲擁抱。（記者陳奕全攝）

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