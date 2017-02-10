「爾康」狠甩負評 爆氣嗆腦粉反被讚

周杰近幾年陰性格問題被中國封殺，演藝事業並非《還珠》中其他演員順遂。（翻攝自周杰微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星周杰19年前演出《還珠格格》中的「爾康」一角爆紅，不料該劇播畢後，卻因性格問題慘遭中國封殺。周杰過去曾被爆拍戲時強吻林心如，日前上節目時也被中國資深女星王琳吐槽「瓊瑤為了折磨那些女主角，所以請了周杰去演戲。」而負面新聞纏身的周杰近日終於爆發，在微博怒嗆酸民：「你嘲笑我可以使你過的好嗎？」引發網友熱議。

周杰曾被抱在拍攝《還珠》時強吻林心如。（翻攝自網路）

周杰在《還珠格格》播畢後，演藝成績並不如其他演員般亮眼，劇中演員林心如、蘇有朋也都曾在節目上大爆他的黑歷史，氣質形象就此崩壞。飽受負評的他突爆氣，在微博霸氣痛批亂罵人的腦殘粉「是個屁」，並力勸腦粉別傻了，偶像是賺錢養活自己，不是養活粉絲的，最後再酸問：「你嘲笑我可以使你過得更好嗎？」言語中透露不少無奈。

周杰日前在微博發長篇怒嗆腦殘粉。（翻攝自周杰微博）

過去周杰在節目上被王琳狠酸時，不僅沒有生氣，反而高EQ回應希望網友罵他時不要標記他，自己罵就好，讓外界對他改觀不少。今他發長篇痛批腦粉，也吸引網友留言「喜歡杰哥的霸氣和調侃人的從容」，還有粉絲逗趣告白「怎麼有人黑你我還想嫁你呢！」