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徐鈞浩、曹晏豪甜擦護唇膏 陳禕倫破2裸上身

2017/02/10 16:02

陳禕倫、藍雅芸出席《天黑請閉眼》情人節見面會。（台視提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕台視、植劇場《天黑請閉眼》主要演員藍雅芸、曹晏豪、孫可芳、朱盛平、徐鈞浩、陳禕倫，昨（2/9）天舉辦情人節見面會，提前與50位參與抽獎活動的幸運粉絲們提前過節，眾演員們還特別交換情人節禮物。

劇中最先「領便當」、自嘲是「藍白雙屍」的陳禕倫（飾藍毅聰）和藍雅芸（飾白欣怡），分別準備「吸入器」和自製的「簡嫚書寫真書」送給對方，陳禕倫開玩笑對藍雅芸說：「掉到山谷下的（吸入器）幫妳撿回來了，希望妳可以原諒我！」孫可芳（飾劉澄芳）則是呼應網友期待，替朱盛平（飾黃毓秀）準備便當，希望她在劇中早日「領便當」。

徐鈞皓、曹晏豪、孫可芳、朱盛平、藍雅芸、陳禕倫出席《天黑請閉眼》情人節見面會。（台視提供）《天黑請閉眼》舉辦情人節見面會，徐鈞浩、曹晏豪準備了拍「男男吻戲」時用的草莓護唇膏。（台視提供）

廣受網路熱議的「子青CP」徐鈞浩（飾李子碩）、曹晏豪（飾周若青），則是準備對方最愛吃的蘋果和拍「男男吻戲」時用的草莓護唇膏，徐鈞浩更親手替對方擦上，讓曹晏豪頓時心跳加速紅了臉，曹晏豪笑著說：「我媽那時還問我『怎麼演到最後跟男生親嘴』，還好後來很入戲就沒再問了。」。

孫可芳、朱盛平出席《天黑請閉眼》情人節見面會。（台視提供）

《天黑請閉眼》上週五（2/3）有效平均收視衝出1.04，眾演員特別在見面會上慶功並向粉絲們的支持表達感謝，更期待收視能再創佳績，陳禕倫就當場允諾：「若收視破2，我就裸上身帶曹晏豪和徐鈞浩一起健身。」立刻引起粉絲們陣陣驚呼！

大夥也分享拍戲時的趣事，孫可芳爆料和張書豪錯把環境清潔劑當防蚊液使用的糗事，她打趣說：「噴完才發現瓶身警語，還好他（張書豪）經紀公司沒告我！」藍雅芸則回憶和陳禕倫躺在倉庫扮屍的戲碼，她笑著說：「原本以為扮屍體很輕鬆，但其實地下室空氣很差沒空調，後來發現躺著賺真不容易。」

徐鈞浩、曹晏豪出席《天黑請閉眼》情人節見面會。（台視提供）徐鈞浩、曹晏豪出席《天黑請閉眼》情人節見面會。（台視提供）

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