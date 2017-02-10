被爆曾戀南太鉉 雅凜怒喊：為何要再次傷害我

T-ARA前成員雅凜（右）被翻出7年前與南太鉉（左）的舊照，被指兩人曾交往過。（合成圖，翻攝自日刊體育、雅凜IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓女團「T-ARA」前成員花英與姊姊孝英，近日上節目哽咽談起當初在團體內被排擠的過往，卻讓「T-ARA」以前的工作人員看不下去出面爆料，PO出孝英曾傳訊息威脅另一名成員雅凜的對話紀錄，讓退團已久的雅凜再度成為話題。這事件還沒告一段落，媒體再加碼爆料雅凜與「WINNER」前成員南太鉉交往過，讓雅凜忍不住怒喊告。

南太鉉在IG發文，不滿7年前的舊照被翻出炒新聞。（翻攝自Instagram）

據韓媒《中央日報》報導，近日有媒體翻出7年前南太鉉和雅凜的親密合照，並猜測兩人曾經交往過的傳聞，引發南太鉉不滿，在Instagram上發文，「真的不要寫這種新聞了，為什麼拿著17歲時拍的照片來寫這種新聞呢？」似乎相當不滿舊照被拿出來炒作，但南太鉉隨後也將該發文刪除。

T-ara前成員花英（右）和姐姐孝英（左）近日被爆曾傳訊息威脅雅凜。（擷取自YouTube）

近日承受巨大壓力的雅凜也忍不住被拿來炒新聞的怒氣，在Instagram憤怒地寫下，「2013年退團後安靜地生活的我，為什麼又出現在這可怕的新聞裡？」透露自己只要一看到照片，就會想起當初被霸凌的日子，「記者你卻再次利用你無法想像的痛苦，再次傷害、利用我，我一定會提告，在法庭見吧。」雅凜更在留言中提到10年前自殺的女星鄭多彬，也讓粉絲相當擔心她的精神狀態。

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