醒了！走過低潮 涼糕哥退演藝圈重操舊業

游勝綸日前因和經紀公司有糾紛，而罹患重度憂鬱症。（翻攝自游勝綸臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「東湖涼糕哥」模特兒游勝綸過去為了一圓星夢，便放棄當運動國手，不料卻被爆經紀公司血汗壓榨，2年僅賺5萬，若要解約還得賠上500萬，他日前聲淚俱下開記者會哭訴，不僅罹患重度憂鬱症，還幾度想尋短，沉寂一陣子的他，透露已重拾賣涼糕一職，不多強求演藝事業。

游勝綸走過低潮，重新回到東湖市場賣涼糕。（翻攝自游勝綸臉書）

游勝綸2年在「men's uno超級男模大賽」奪下人氣獎，沒想到卻傳出經紀公司抽成血汗，讓他生活難過，屢次公開控訴，日前他態度180度大轉彎，向經紀公司道歉，澄清雙方理解有出入而造成誤會，讓整起事件陷入羅生門，他今也在臉書向粉絲報告近況：「這陣子在家休養也好一段時間了，是該重新出發了，希望再站上我熟悉的崗位，我能重拾我原本的笑容，回去當我的小小老闆，當那個只想帶給大家快樂的人」。

游勝綸日前開記者會控訴經紀公司壓榨。（翻攝自游勝綸臉書）

游勝綸並附上自己在東湖市場努力賣涼糕的身影，看破演藝圈人情冷暖的他，決定重回東湖市場賣涼糕，不少網友見狀也備感欣慰的留言「

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