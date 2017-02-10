藝文界的反擊！ 461名藝人集體告朴瑾惠

宋康昊（左）與金惠秀曾公開表態支持制定「世越號特別法」，據傳因此遭朴槿惠封殺。（翻攝自推特）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓總統朴瑾惠去年傳出封殺與她理念不合，或是針對世越號沉船事件發聲的演藝圈人士，不准相關單位核准他們向政府提出資金或拍攝協助需求，受限人數高達9473人。對於朴瑾惠將黑手伸進演藝圈，最新發展有超過400名藝人在昨日直接控告朴瑾惠侵犯言論自由，並向政府索賠。

宋康昊（左）在南韓又被稱為「國民影帝」，極具票房號召力。（傳影互動提供）

朴瑾惠大規模封殺演藝人士，包含影帝后宋康昊、金惠秀、名導朴贊郁及收視女王河智苑等都在黑名單之中，據韓媒報導，如今有461名藝人集體告到法院，指控朴瑾惠的行為迫使他們自行審查表演內容，只為了不被列入黑名單或是獲得政府的資助減少，或成為政府監控的對象，於是要求政府對於提告藝人賠償100萬韓元（約2.6萬台幣），代表律師表示演藝人士想藉此傳達政府不要試圖用黑名單打壓演藝界。

河智苑在2012年南韓總統大選時支持另一候選人文在寅，傳被列入朴槿惠黑名單。（資料照，記者王文麟攝）