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T.O.P想低調入伍 粉絲軍營放高空氣球挨轟

2017/02/10 15:13

T.O.P在昨天低調入伍，沒有與粉絲進行最後告別，不過大家依然為他準備了應援橫幅以及高空氣球。（合成圖，翻攝自T.O.P Instagram、Newsen）

〔記者陳昱均／綜合報導〕南韓天團「BIGBANG」的成員T.O.P，在昨天（9日）正式入伍服役，成為團中首名當兵去的成員，由於T.O.P在事前就已經對外表示自己將以非公開的形式低調入伍，因此昨天並沒有像之前其他入伍男星一樣，在訓練所外與粉絲進行入伍前的最後問候才進去，無法見到偶像當兵前的最後身影，不免令人感到有些失落；不過，當天仍有不少死忠粉絲在忠南論山陸軍訓練所外，高舉T.O.P的應援橫幅以及施放大型高空氣球，即使見不到人也依然想為偶像應援，雖然這樣的行為很有心，但是也受到了一些批評。

T.O.P（左）昨天包緊緊，與「JYJ」金俊秀（右）成為同梯一起入伍。（翻攝自mydaily）雖然無法見到偶像，粉絲依然在外頭拉起了T.O.P的應援橫幅。（翻攝自Newsen）

根據《中央日報》報導，即使知道T.O.P本人在入伍當天並不會現身跟大家打招呼，仍有粉絲提前一天就抵達論山訓練所，直接在軍營外頭懸掛了上面寫有大大的「T.O.P」，以及「在所有短髮男之中，我們的歐巴是最TOP TOP TOP的了」字樣的大型商業宣傳用高空氣球，在9日當天就顯得超級顯眼，遠遠就能看到承載著粉絲滿滿心意的氣球與標語。不過，由於軍營畢竟是個比較特殊的地方，在其空中施放任何物體都是不太洽當的行為，有網友就批評T.O.P的粉絲既沒常識也不夠尊重自己的偶像，認為T.O.P先前就自己說想低調入伍，粉絲不僅依然大張旗鼓在外應援，甚至搞出這樣可能害他受到牽連的應援，真的不是個好主意。

前一晚就已經有粉絲抵達忠南論山陸軍訓練所外為T.O.P施放高空應援氣球。（翻攝自推特）高空氣球上寫著大大的「T.O.P」以及「在所有短髮男之中，我們的歐巴是最TOP TOP TOP的了」的字樣。（翻攝自Newsen）雖然粉絲們為了無法見到入伍前最後一面的偶像十分用心地準備了應援，不過卻因為在軍營上空施放高空氣球的不妥行為而挨轟。（翻攝自Newsen）

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