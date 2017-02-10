渡邊直美化身「胖版」艾瑪史東 秀靈活舞技勾引男老師

渡邊直美化身「胖妞版」艾瑪史東，出席電影《樂來越愛你》東京宣傳活動。（翻攝自modelpress）

〔記者粘湘婉／綜合報導〕「日本諧星女神」渡邊直美昨出席電影《樂來越愛你》東京宣傳活動，化身「胖妞版」艾瑪史東，穿上片中招牌鮮黃色洋裝現身，還不時用雙臂夾胸，展現深邃事業線。現場她除與舞蹈老師即興大秀雙人舞外，也不忘開玩笑挑逗老師：「你現在陷入愛河了嗎？」讓在場眾人笑翻。

渡邊直美以靈活肢體著稱，有「日版碧昂絲」封號，活動現場她特地穿上女主角艾瑪史東的同款鮮黃色洋裝現身，開朗自爆：「我身上這件是特地去訂做的」；擁有10年舞蹈底子的她，現場也應要求挑戰片中歌舞場面，靈活肢體獲老師讚賞，「真的很有天分，可以進軍好萊塢了」，讓她笑得合不攏嘴，開玩笑回應：「老師你現在喜歡上我了嗎？」

渡邊直美現場與舞蹈老師大秀雙人舞。（翻攝自modelpress）

而14日情人節即將來臨，現場她也大開玩笑，發夢表示「我也很想找男友一起來看這部電影，不過他對這個好像沒什麼興趣」，接著才補充笑稱：「我現在沒男友，一切都是我在幻想，應該會跟舞者朋友一起去看這部片吧」。此外，《樂來越愛你》將從17日起至3月2日在台上映IMAX版本。

渡邊直美自稱現在沒男友，只能找舞者好友去看電影。（翻攝自modelpress）

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