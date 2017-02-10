破例！世界首家米其林一星拉麵、攤販將登台

和億將於2017上半年引進日本米其林一星拉麵「Tsuta蔦」。（翻攝自Tsuta蔦新加坡Facebook）

〔記者凃盈如／台北報導〕和億生活集團旗下擁有自營商場HOYII北車站、代理品牌含米其林一星品牌添好運、法越三明治Lee’s Sandwiches，橫跨「商場經營」與「美食餐飲」雙軌事業版圖，2016年總營業額突破12億元。

和億生活執行長林晉頡宣布，和億即將引進兩大米其林一星品牌，含世界第一碗米其林一星拉麵「Tsuta蔦」、以及吃貨去新加坡朝聖必吃的小販「了凡Hawker Chan」。

Tsuta 蔦在2014、2016獲得東京最佳拉麵、2016、2017連續獲得米其林一星推薦，是位於東京巢鴨站附近的排隊名店。至於了凡，則是打破米其林百年傳統，被列入世界首家一星小販，位於新加坡牛車水小販中心，名字裡的Hawker是攤販的意思。

Tsuta蔦拉麵，在東京巢鴨站附近僅有9個位置，不排吃不到。（翻攝自Tsuta蔦新加坡Facebook）

擁有米其林最便宜星星稱號的「了凡香港油雞飯麵」，吸引許多慕名而來的國際觀光客。（翻攝自Time Out）

位於新加坡牛車水大廈小販中心內的「了凡香港油雞飯麵」，今年上半年預計由和億引進台灣 。（翻攝自Time Out）