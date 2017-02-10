（影音）Wonder Girls今天說再見 告別曲惹哭粉絲

Wonder Girls今日正式告別粉絲。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓女團Wonder Girls成軍10年，憑《Nobody》紅遍亞洲，1月底「JYP娛樂」正式對外宣布，Wonder Girls解散，今她們選在出道日2月10日告別粉絲。

Wonder Girls 今推出告別曲《Draw Me》，歌詞寫著「別忘了那瞬間，記住我們」，字句間流露出滿滿的不捨，成員譽恩透過Instagram表示：「很遺憾以及對不起，Wonder Girls十週年卻只能為你們做這些。」婑斌也在粉絲官網告別粉絲：「我們的粉絲，知道你們一定很心痛情緒複雜，我應該多多照顧你們的，沒辦法更快地與你們說說話，真的很抱歉。」這將是Wonder Girls最後一份禮物，讓不少粉絲淚崩，期待著她們以不同的面貌帶來新作品。

相關影片（擷取自YouTube，如被移除請見諒）：