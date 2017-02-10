有事嗎？卡卡超級盃中場秀 被指控在「召喚惡魔」

女神卡卡在超級盃中場秀中帶來驚艷全球的精彩演出，現在卻被指控是「召喚惡魔」的儀式。（翻攝自BGR）

〔記者陳昱均／綜合報導〕搞怪天后女神卡卡5日在美國當地舉辦的體壇盛事超級盃中場秀上，為全世界數億名觀眾帶來整整13分鐘的熱力表演，除了演唱自己多首膾炙人口的夯曲外，從體育館屋頂高空一躍而下的空中吊鋼索演出更是矚目亮點之一，精彩絕倫的表現不僅讓一票好萊塢藝人都瞬間變身小粉絲，在各大社交平台還有網站上也都成為熱議焦點，被譽為是她「生涯最精彩表演」。不過，有人喜歡，當然就也有人不喜歡，除了一些酸民把焦點放在卡卡的小腹來抨擊她的身材之外，現在又傳出有「另類右派」（Alt-Right）份子宣稱卡卡在超級盃上的表演根本是召喚惡魔的儀式，讓人超傻眼。

「另類右派」電台主持人艾力克斯瓊斯最近在自己的臉書上抨擊女神卡卡在超級盃上所帶來的演出，指控這都是她要向世人展示黑暗力量的儀式。（翻攝自艾力克斯瓊斯臉書）

「另類右派」是近期才出現的一個新名詞，為美國右派政治思想中反對主流保守主義的一個派別，其擁護者大多都支持川普公開反對非法移民、多元文化及政治正確的思想的人們，普遍認為種族平權和女權運動都已經過度，奉行「白人至上」主義，也反對「一體化」的融合思想。最近一名身為「另類右派」思想擁護者的電台主持人兼網站「InfoWars」創立者艾力克斯瓊斯（Alex Jones），7日就在自己的臉書上拍片對卡卡的中場秀表演發表評論，聲稱：「超級盃的管理者們根本就是找卡卡來污衊美國，並且想藉此斬斷我們的意志力好讓我們向這樣的事情臣服。」

女神卡卡當天的演出光在美國當地就吸引超過1億名觀眾觀看。（法新社）

不僅如此，艾力克斯瓊斯更認為卡卡在開場時身後的數百架無人機，就無疑是惡魔想藉此監控大家的最好證明，「她就站在體育館的屋頂，以無人機來監管下面這一大群人，向眾人吶喊：『我就是撒旦的女神』，以這些機械還有少量的魔力來進行儀式。」艾力克斯瓊斯更點出卡卡過去著名的生肉裝，還有她在為希拉蕊助選的活動上所穿著的納粹黑色制服、德軍帽，以及手臂上原本要寫上納粹符號的一圈紅色，都是屬於卡卡的一種要讓世人臣服的「召喚咒語」，告訴大家：「我來自黑暗世界，我就是一頭野獸」，最後更痛批卡卡是要召喚邪惡力量來使人類沉淪的「毒藥」，不少網友看完都直呼：「我到底都看了什麼」、「這個人精神還正常嗎？」

艾力克斯瓊斯認為女神卡卡開場時身後的數百架無人機，就是惡魔要藉機器來監管人類的最好證明。（翻攝自Fstoppers） 女神卡卡（右）先前出席希拉蕊（前排左）競選活動助選時，有一次穿了類似納粹制服的服裝現身，也受到艾力克斯瓊斯的批評。（翻攝自lastampa.it）

相關影片：〈影片取自艾力克斯瓊斯臉書，如遭移除敬請見諒〉