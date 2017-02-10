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張兆志APP挨轟「斂財」 鄉民戰神這麼說...

2017/02/10 14:32

張兆志的app「愛情診療室」，日前被網友痛批根本是斂財。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「George」張兆志近年在臉書上為粉絲解答感情疑惑，被封「兩性專家」。他於2014年年底推出app，為有愛情問題的網友解惑，但因使用app需要收費，讓網友狠批根本就是「愛情斂財室」。對此，人稱鄉民戰神PTT紅人「蘇美」也有話說。

最近有網友在《Dcard》發文抨擊張兆志的app根本就是「愛情斂財室」，這也引起網路上兩派人馬論戰。然而PTT紅人「蘇美」也發文闡述自己的觀點，他認為「愛情診療室」本來就屬於問事類的行業，舉凡星座、八字、法律、醫療顧問等都屬於問事類，而問事的代價都是非常高的，「問一個問題才收你120元，說人家斂財，難怪鬼島台灣薪資會如此低廉」、「問一次張先生收六十塊，根本就是做風調雨順、國泰民安的！」

對於常看PTT的人來說，「蘇美」這個名字應該不陌生，由於他的文章大多以「戰女性」為主，他還因此槓上社民黨的發言人苗博雅，許多不認同他觀點的人都會批評他「仇女」，屬於比較爭議性的PTT紅人。

至於app挨轟斂財一事，張兆志則透過經紀人回應：「『愛情診斷室』app上架到現在已經3年了，下載的60元是含一次發問，原po應該會錯意了，對於一件事的看法每個人都不同，我尊重質疑或是反對我的朋友，但是並不會改變我持續的花更多心思，在每一個願意和我討論愛情難題，說說心裡話，信任我的朋友身上。謝謝關心，祝一切順利。」

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