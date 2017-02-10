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女主持人94狂 諷刺川普這句話最厲害！

2017/02/10 12:53

柏林影展開幕，德國知名喜劇女演員Anke Engelke主持典禮。（歐新社）

〔記者賀靜賢／綜合報導〕川普話題無所不在，第67屆柏林影展當地週四晚間開幕，德國知名喜劇女演員Anke Engelke主持典禮，也特別拿川普的「移民禁令」加以嘲諷，對著台下來自世界各國的來賓說：「你們是為參加影展而來，還是因為某人不讓你們回家？」全場笑翻。

Anke Engelke妙語如珠，她在介紹評審團和今年的評審團主席、知名荷蘭導演保羅范赫文時，開玩笑說：「去年梅莉史翠普來當我們的評審團主席，她做得非常棒。但是沒想到前不久，我們竟然在推特上發現，梅莉史翠普只是個評價過譽的好萊塢女星啊！所以我們今年當然不能再找她了！」她也拿保羅范赫文開玩笑說：「他是個女性主義者，也帶來勇氣和希望，因此女星們即使都有自己合適的角色了，一旦看到了他，還是想把腿張開.......。」

梅莉史翠普上個月在受頒金球獎終身成就獎時，在台上批判川普的反移民政策和失態行為，贏得外界讚賞，川普盛怒，並在推特上批梅莉史翠普是「過譽的好萊塢女星」，引起眾影星們的撻伐。

第67屆柏林影展評審團。（美聯社）

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