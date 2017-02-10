卡卡愛上經紀人 被追問戀情直說「臉好紅」

女神卡卡（左）與經紀人Christian Carino（右）爆出戀情。（翻攝自Daily Mail）



〔記者吳琬婷／綜合報導〕女神卡卡去年7月與未婚夫泰勒基尼分手，結束長達4年的戀情，據說卡卡當時相當崩潰。不過，卡卡近日在超級盃中場秀一鳴驚人，也傳出有了新戀情，對象是經紀人Christian Carino，兩人也被目擊在超級盃當天親密互動。

據外媒報導，卡卡和Christian並不避諱公開新戀情，卡卡在上週日超級盃上場前，就公然地與Christian甜蜜自拍，兩人日前也一起到加州欣賞Tommy Hilfiger時裝秀，戀情不脛而走。有媒體求證卡卡的新戀情，卡卡害羞笑說：「你知道我不聊感情的事，我現在臉好紅啊！」雖沒正面承認，但也未否認。

據了解，Christian Carino有一個女兒，曾和不少知名藝人合作過，包括小賈斯汀、克莉絲汀、珍妮佛羅培茲、麥莉等人，之前曾和影集《陰屍路》女星蘿倫科漢交往過。

女神卡卡（左）與Christian Carino（右）在超級盃當天親密互動。（翻攝自Daily Mail）