被罵「典型的愚蠢演員」 美國隊長槓上前3K黨領袖！

勇於談論各種政治議題的「美國隊長」克里斯伊凡（左），最近槓上了前3K黨領袖大衛杜克（右）。（合成圖，翻攝自Fusion、Comic Book Brain）

〔記者陳昱均／綜合報導〕因演出漫威超級英雄「美國隊長」受到來自全世界粉絲喜愛的35歲好萊塢男星克里斯伊凡，成長在一個擁有2個姊姊與一個已經公開出櫃的同志弟弟的大家庭中，因此對於各種人權相關議題都十分關心，更是看不下去川普政府的所作所為，從大選前到大選後都毫不畏懼表達自己對政治議題的看法與評論；繼上月因不滿新國家安全顧問麥克弗林之子麥可弗林二世（Michael Flynn Jr.）發文酸「女權大遊行」而轉發嗆爆對方後，克里斯伊凡這次又再度槓上奉行「白人至上主義」的前3K黨（Ku Klux Klan）領袖大衛杜克（David Duke），雙方在推特上展開了激烈的隔空交戰。

川普幕僚的國家安全顧問之子麥可弗林二世（左），先前才因在推特上發表酸「女權大遊行」的言論，而被克里斯伊凡轉發打臉。（翻攝自麥可弗林二世推特）

大衛杜克在去年選後的11月19日，曾發文表示川普任命史蒂夫巴農（Steve Bannon）與麥可弗林成為白宮首席策略長及國家安全顧問的做法，是「帶領美國回到正軌的第一步」，但由於2人都曾大力鼓吹及支持白人至上主義，與大衛杜克的理念不謀而合，這樣帶有否定其他種族及文化意涵的發文就引發克里斯伊凡不滿，在9日將大衛杜克的這條舊推特翻出，並直言：「如果大衛杜克...那個大衛！杜克！認為妳是正確的，那你正好就大錯特錯了，因為（川普）對於傑夫塞申斯（Jeff Sessions）的任命（現任美國司法部長，在1986年曾發表種族歧視言論）就已經證明了這點」，表達了自己對政府新內閣充滿這麼多懷有種族歧視意識官員的不滿。

奉行「白人至上主義」的大衛杜克（左），先前就因公開力挺川普（右）而引發熱議。（翻攝自The Hill）

對此，大衛杜克隨後也做出反擊，回罵克里斯伊凡：「典型的愚蠢演員，如果我說的一切都是錯誤的，那麼我猜那些錫安主義（猶太復國主義）所引發的戰爭，你應該就是站在他們那邊的了吧，美國隊長！？」克里斯伊凡馬上又找到一篇列出眾多大衛杜克過去引發爭議的各種言論的文章，再次回嗆：「好吧，如果這些你說過且毫無雅量的金玉良言是你『其他的』論點的話，那我依然會堅持我原本的推文是對的。」

克里斯伊凡與大衛杜克2人在推特上隔空交火。（翻攝自推特）

在這當中，克里斯伊凡也又轉推了前歐巴馬高級顧問費佛（Dan Pfeiffer）評論：「在1986年因為種族歧視不能成為一個法官，在2017年只有足夠種族歧視才可以掌管公民權和投票權」的推文，質疑傑夫塞申斯出任司法部長一職是不合理的，並分享一篇《BBC》的《民主政治真的會導致暴行嗎？》的論點新聞，稱：「如果你對希臘的哲學家感興趣的話，這裡有一個簡短、容易理解並且能開拓你眼界的影片」，最後更在一連串推特連發之後，語重心長表示：「我們不能讓憎恨成為最響亮的聲音」，私下的他真猶如美國隊長一樣，在為國家的未來各種操煩中，讓網友大呼：「你真的越來越像美國隊長了」、「敢說敢言的克里斯伊凡超帥氣！」

2人在推特上交戰數回後，克里斯伊凡語重心長表示：「我們不能讓憎恨成為最響亮的聲音」。（翻攝自推特）