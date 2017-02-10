神奇技能！《格雷》女星什麼都可以塞入那個縫中

《格雷的五十道陰影》女主角達珂塔強生，最近在受訪時展示了一項令人完全意想不到的特殊個人技。（翻攝自網路）

〔記者陳昱均／綜合報導〕由同名小說改編而成的《格雷的五十道陰影》，在2015年上映後，就因劇中的激情綑綁調教內容引發熱烈關注，而續集《格雷的五十道陰影：束縛》也於今天（10日）正式在台上映，想必又將掀起一股風潮。最近主角群也忙著在各地為新戲進行宣傳，女主角達珂塔強生就在受訪時對著鏡頭展現了一個超驚人的個人技，令人十分訝異。

達珂塔強生（左三）與傑米道南（左四）這次在《格雷的五十道陰影：束縛》中，有一場令人臉紅心跳的電梯「手愛」戲碼。（翻攝自Cosmopolitan）

在接受《Variety》訪問時，達珂塔強生為了他們的「秘密技能劇場」環節拍攝了一支影片，這系列是專門要讓好萊塢藝人們秀出他們平時鏡頭底下的隱藏個人技，而達珂塔強生所要向大眾展示的，就是：「我要展示能在我的牙縫裡塞多少東西」，讓人聽了震驚不已，她更搞笑表示：「因為那是我唯一的個人技了」。

達珂塔強生挑戰把各種東西塞進自己的牙縫中，連信用卡都輕鬆挑戰成功。（翻攝自YouTube）

達珂塔強生在現場就挑戰了把包含咖啡攪拌棒、牙籤、信用卡、櫻桃梗、紙夾子、iPhone充電線，甚至是1100美金（約台幣34410元）的紙鈔給一起塞進2顆門牙之間的縫中，不僅全數挑戰成功，而且被塞進她門牙縫的所有物品也完全沒有被損壞，讓一旁目睹這一切的演員父親唐強生（Don Johnson）也看得目瞪口呆，對愛女說道：「真是太棒的個人技了，相信未來妳一定能夠憑這個走得更遠的」，笑翻全場工作人員。

達珂塔強生的老爸在一旁看愛女的挑戰都看傻了眼。（翻攝自YouTube）

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