限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 東推西推

神奇技能！《格雷》女星什麼都可以塞入那個縫中

2017/02/10 11:41

《格雷的五十道陰影》女主角達珂塔強生，最近在受訪時展示了一項令人完全意想不到的特殊個人技。（翻攝自網路）

〔記者陳昱均／綜合報導〕由同名小說改編而成的《格雷的五十道陰影》，在2015年上映後，就因劇中的激情綑綁調教內容引發熱烈關注，而續集《格雷的五十道陰影：束縛》也於今天（10日）正式在台上映，想必又將掀起一股風潮。最近主角群也忙著在各地為新戲進行宣傳，女主角達珂塔強生就在受訪時對著鏡頭展現了一個超驚人的個人技，令人十分訝異。

達珂塔強生（左三）與傑米道南（左四）這次在《格雷的五十道陰影：束縛》中，有一場令人臉紅心跳的電梯「手愛」戲碼。（翻攝自Cosmopolitan）

在接受《Variety》訪問時，達珂塔強生為了他們的「秘密技能劇場」環節拍攝了一支影片，這系列是專門要讓好萊塢藝人們秀出他們平時鏡頭底下的隱藏個人技，而達珂塔強生所要向大眾展示的，就是：「我要展示能在我的牙縫裡塞多少東西」，讓人聽了震驚不已，她更搞笑表示：「因為那是我唯一的個人技了」。

達珂塔強生挑戰把各種東西塞進自己的牙縫中，連信用卡都輕鬆挑戰成功。（翻攝自YouTube）

達珂塔強生在現場就挑戰了把包含咖啡攪拌棒、牙籤、信用卡、櫻桃梗、紙夾子、iPhone充電線，甚至是1100美金（約台幣34410元）的紙鈔給一起塞進2顆門牙之間的縫中，不僅全數挑戰成功，而且被塞進她門牙縫的所有物品也完全沒有被損壞，讓一旁目睹這一切的演員父親唐強生（Don Johnson）也看得目瞪口呆，對愛女說道：「真是太棒的個人技了，相信未來妳一定能夠憑這個走得更遠的」，笑翻全場工作人員。

達珂塔強生的老爸在一旁看愛女的挑戰都看傻了眼。（翻攝自YouTube）

相關影片：〈影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒〉

相關新聞

推薦新聞
神奇技能！《格雷》女星什麼都可以塞入那個縫中 神奇技能！《格雷》女星什麼都可以塞入那個縫中
2017/02/10 11:41
懷念！鄭多彬自殺逝世10周年 6年前冥婚引關注 懷念！鄭多彬自殺逝世10周年 6年前冥婚引關注
2017/02/10 10:32
花英姊妹威脅荒謬惡行 T-ARA前經紀人：都是事實 花英姊妹威脅荒謬惡行 T-ARA前經紀人：都是事實
2017/02/10 09:25
踢走朴寶劍宋仲基！泡菜妹情人節最想約會的是「他」 踢走朴寶劍宋仲基！泡菜妹情人節最想約會的是「他」
2017/02/10 07:37
較量碧昂絲 喬治克隆尼夫妻6月喜迎雙胞胎！ 較量碧昂絲 喬治克隆尼夫妻6月喜迎雙胞胎！
2017/02/10 07:30
對軋「暗黑周幼婷」 波多野中空圍裙驚見一大坨詭異的... 對軋「暗黑周幼婷」 波多野中空圍裙驚見一大坨詭異的...
2017/02/10 07:08
T-ARA遭恐嚇前成員發聲了：真的忍受很多 T-ARA遭恐嚇前成員發聲了：真的忍受很多
2017/02/09 22:23
（影音）趙又廷吻戲拍一半落跑 楊冪傻眼「有大蒜？」 （影音）趙又廷吻戲拍一半落跑 楊冪傻眼「有大蒜？」
2017/02/09 20:35
男星不僅帶綠帽 連「兄弟」也離他而去 男星不僅帶綠帽 連「兄弟」也離他而去
2017/02/09 20:10
真的暫退螢幕進修去？ 野生胡歌辦赴美簽證被捕獲 真的暫退螢幕進修去？ 野生胡歌辦赴美簽證被捕獲
2017/02/09 19:46
天下父母心！楊冪為女兒當空中飛人 天下父母心！楊冪為女兒當空中飛人
2017/02/09 19:24
李易峰這個貼心動作 讓大批網友暴動「太羨慕了」 李易峰這個貼心動作 讓大批網友暴動「太羨慕了」
2017/02/09 18:59
半百女星息影前 豁出去大玩「人獸交」 半百女星息影前 豁出去大玩「人獸交」
2017/02/09 17:21
新人篡位 Giorgio Armani力挺Xu Zhi 新人篡位 Giorgio Armani力挺Xu Zhi
2017/02/09 16:22
韓庚歡慶33歲生日 羞曝：是時候公開我的... 韓庚歡慶33歲生日 羞曝：是時候公開我的...
2017/02/09 16:20
林青霞平易近人請吃飯 劉家昌激讚：真正巨星 林青霞平易近人請吃飯 劉家昌激讚：真正巨星
2017/02/09 15:08
女團霸凌舊聞扯案外案 前成員親姊恐嚇「刮花你的臉」 女團霸凌舊聞扯案外案 前成員親姊恐嚇「刮花你的臉」
2017/02/09 14:37
不爽性事被公開 美國隊長戀情9個月玩完 不爽性事被公開 美國隊長戀情9個月玩完
2017/02/09 14:23
寫真女星自爆第一份薪水才1400元 嘆「下海拍AV賺更多」 寫真女星自爆第一份薪水才1400元 嘆「下海拍AV賺更多」
2017/02/09 13:49
鐵粉紅色炸彈炸偶像 李敏鎬貼心送花籃 鐵粉紅色炸彈炸偶像 李敏鎬貼心送花籃
2017/02/09 11:35
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.