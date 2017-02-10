討厭被叫「劉大神」 劉在錫：令人感到羞慚

南韓主持人劉在錫憑著幽默詼諧的主持風格，在國內外都有大批粉絲喜愛。（翻攝韓網）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓藝人劉在錫因詼諧、幽默的主持風格，與親民又善良的個性，深受民眾歡迎，曾共事過的藝人或工作人員無不讚譽有佳，被譽為「國民MC」還有著「劉大神」等稱號。不過劉在錫在9日播出的《Happy Together3》中，卻透露其實自己很怕聽到別人叫他「劉大神」，認為這其實是個「很令人羞慚的外號」。

昨日播出的《Happy Together3》中，諧星鄭明勳坦言，自己只想得到「承受得住的關注」就好，劉在錫聽到時也頗有感觸，直言：「其實得到太多關注，並不是那麼好的事情。」之後談到各自未來的目標時，劉在錫表示目前沒有什麼目標，一旁的全炫茂開玩笑說：「當然沒有目標啊，你是『劉大神』了欸！」但劉在錫卻馬上回應，他認為「劉大神」這個封號有點太浮誇，並稱這個封號是個令人感到羞慚的別名，「第一次在這裡說這件事，我是真的不喜歡聽到這個稱號」。