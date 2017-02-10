戴綠帽被虧炒新聞 王寶強反擊酸民
2017/02/10 11:42
王寶強堅強走過婚變風波，未來將爭取孩子扶養權。（翻攝自微博）
〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星王寶強去年歷經老婆馬蓉和前經紀人宋喆外遇，讓他戴了大綠帽，他近日出席電影活動受訪表示，等到電影活動完全結束，他將要好好規劃生活，並強調：「不會放棄爭取孩子扶養權，相信法律的公正」。
《新浪娛樂》報導，王寶強近日出席電影《大鬧天竺》的宣傳活動，被問到現在的狀態如何？他說在拍這部電影的期間，家庭發生的變故讓他嚴重受到影響，但為了不讓劇組失望，他調整心態重新振作，面對外界認為他拿私事炒作新聞，他無奈回應：「誰願意拿這種事炒作？發生在每個人身上你試試，沒有個兩三年能重新站起來已經算厲害了。」最後他表示：「作為父親定會爭取孩子的扶養權，這部電影結束後，我會好好重新規劃生活。」
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