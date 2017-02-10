限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 即時新聞

戴綠帽被虧炒新聞 王寶強反擊酸民

2017/02/10 11:42

王寶強堅強走過婚變風波，未來將爭取孩子扶養權。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星王寶強去年歷經老婆馬蓉和前經紀人宋喆外遇，讓他戴了大綠帽，他近日出席電影活動受訪表示，等到電影活動完全結束，他將要好好規劃生活，並強調：「不會放棄爭取孩子扶養權，相信法律的公正」。

《新浪娛樂》報導，王寶強近日出席電影《大鬧天竺》的宣傳活動，被問到現在的狀態如何？他說在拍這部電影的期間，家庭發生的變故讓他嚴重受到影響，但為了不讓劇組失望，他調整心態重新振作，面對外界認為他拿私事炒作新聞，他無奈回應：「誰願意拿這種事炒作？發生在每個人身上你試試，沒有個兩三年能重新站起來已經算厲害了。」最後他表示：「作為父親定會爭取孩子的扶養權，這部電影結束後，我會好好重新規劃生活。」

相關新聞

推薦新聞
林志玲裙子掀到大腿 粉紅小褲褲疑走光 林志玲裙子掀到大腿 粉紅小褲褲疑走光
2017/02/10 11:43
神奇技能！《格雷》女星什麼都可以塞入那個縫中 神奇技能！《格雷》女星什麼都可以塞入那個縫中
2017/02/10 11:41
林志玲伴徐若瑄兒球池玩樂 網友超羨慕！ 林志玲伴徐若瑄兒球池玩樂 網友超羨慕！
2017/02/10 11:28
陳奕迅直播六合彩開獎 豪宅意外曝光 陳奕迅直播六合彩開獎 豪宅意外曝光
2017/02/10 11:25
小動作頻頻 趙又廷高圓圓勾手放閃 小動作頻頻 趙又廷高圓圓勾手放閃
2017/02/10 11:22
海倫清桃0收入日花150 自揭真實身世 海倫清桃0收入日花150 自揭真實身世
2017/02/10 10:55
唐從聖空中豔遇 照片讓網友笑翻 唐從聖空中豔遇 照片讓網友笑翻
2017/02/10 10:47
懷念！鄭多彬自殺逝世10周年 6年前冥婚引關注 懷念！鄭多彬自殺逝世10周年 6年前冥婚引關注
2017/02/10 10:32
李妍憬行善自嘲會被酸 無奈嘆「誰在乎？」 李妍憬行善自嘲會被酸 無奈嘆「誰在乎？」
2017/02/10 10:27
鍾欣凌接棒侯昌明 黃金時段衝收視 鍾欣凌接棒侯昌明 黃金時段衝收視
2017/02/10 10:09
林依晨身旁小鮮肉 遭誆赴日拍G片 林依晨身旁小鮮肉 遭誆赴日拍G片
2017/02/10 09:55
死侍吻完讚蜘蛛人有彈跳舌 「他吻功非常好」 死侍吻完讚蜘蛛人有彈跳舌 「他吻功非常好」
2017/02/10 09:50
保時捷煲愛被抓包 余文樂超Man護女友 保時捷煲愛被抓包 余文樂超Man護女友
2017/02/10 09:43
（影音）懵智出發來台！《RM》5成員今寶島快閃會粉絲 （影音）懵智出發來台！《RM》5成員今寶島快閃會粉絲
2017/02/10 09:30
花英姊妹威脅荒謬惡行 T-ARA前經紀人：都是事實 花英姊妹威脅荒謬惡行 T-ARA前經紀人：都是事實
2017/02/10 09:25
打槍無尊告白 成語蕎還原真相 打槍無尊告白 成語蕎還原真相
2017/02/10 09:05
下巴整形找到真愛 法拉利姊勾2小鮮肉 下巴整形找到真愛 法拉利姊勾2小鮮肉
2017/02/10 08:52
《瘋狂麥斯》美人兒真的懷孕了！喜秀比基尼孕肚照 《瘋狂麥斯》美人兒真的懷孕了！喜秀比基尼孕肚照
2017/02/10 08:13
踢走朴寶劍宋仲基！泡菜妹情人節最想約會的是「他」 踢走朴寶劍宋仲基！泡菜妹情人節最想約會的是「他」
2017/02/10 07:37
對軋「暗黑周幼婷」 波多野中空圍裙驚見一大坨詭異的... 對軋「暗黑周幼婷」 波多野中空圍裙驚見一大坨詭異的...
2017/02/10 07:08
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.