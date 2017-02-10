基努李維殺紅眼 《捍衛任務2》狂爆頭

基努李維殺人速度更上一層樓，爆頭人次也再創新高。（威視提供）



〔記者吳琬婷／綜合報導〕繼2014年《捍衛任務》叫好又叫座，「基哥」基努李維再度強勢回歸《捍衛任務2：殺神回歸》，他在片中身手更上一層樓，完全不負「殺神」之名，各種殺手技巧全都用上，一槍爆頭幾乎成為慣例，片中「領便當」人次也超越首集近2倍，爽度升級。

基努李維與原班人馬團隊再度攜手打造殺手之神「約翰維克」的嶄新傳說，《捍衛任務2：殺神回歸》9日在台舉辦試片，目不暇給、毫無冷場的動作場面，讓現場媒體及影評人大呼過癮。

基努李維回歸《捍衛任務2》。（威視提供）



電影延續首集劇情，一開場便上演精采飛車追逐，基努李維一車在手也能成為武器，他本人也曾在受訪時說：「我們簡直就是挑戰飛車的極限，把車子當成武器，能夠再度親自上陣飆車真的是太棒了！」

基努李維片中一車在手，也能成為武器。（威視提供）



片中只見基哥一路狂飆、殺進壞人地盤，各種殺手技巧全都用上，一槍爆頭幾乎成為慣例，殺人速度更上一層樓，爆頭人次也再創新高，就連首集一直提到的「鉛筆殺人傳說」也重現江湖，清脆直接聽到骨頭碎裂聲，殘暴程度更勝第一集。《捍衛任務2：殺神回歸》將於2月10日與全美同步在台上映。

《捍衛任務2：殺神回歸》預告：