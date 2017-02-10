唐從聖空中豔遇 照片讓網友笑翻

唐從聖幽默的風格獲得粉絲喜愛。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕演藝圈的「拚命三郎」唐從聖，以模仿前總統陳水扁走紅，之後更搞笑模仿鄭進一、李敖、彭華幹等人物，知名度頗高，昨他在臉書分享自己搭飛機，遇到高顏值空服員要求合照，讓他有豔遇的感覺，結局卻意外讓網友笑翻。

唐從聖9日在臉書表示，他近日第一次搭乘新加坡航空，在機上有高顏值的空服員興奮地要求一起拍照，甚至還寫明信片鼓勵他，讓他開心說：「這分明就是豔遇！」並附上明信片與空服員的合照，但他接下來卻說：「唯一遺憾的，是男空服員。」讓不少網友看到後笑虧：「因為是男空服員所以笑不出來嗎」、「」、「無魚蝦也好啦！」

唐從聖臉書全文。（翻攝自臉書）