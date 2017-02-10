懷念！鄭多彬自殺逝世10周年 6年前冥婚引關注

女星鄭多彬在10年前的今天自縊身亡，得年僅26歲。（合成圖，翻攝自每日經濟、mydaily）

〔記者陳昱均／綜合報導〕在2000年憑藉情境喜劇《錢.com》出道的南韓女星鄭多彬，過去因參演《男生女生向前走》、《屋塔房小貓》、《嫂嫂19歲》、電影《那小子真帥》等作品受到許多觀眾喜愛，但是卻在2007年2月10日疑因不堪與所屬公司的紛爭，還有整容後網友酸言酸語的輿論壓力，選擇在家中以毛巾懸樑自縊身亡，隔日一早才被當時交往中的男友李岡熙發現，得年僅26歲，到今天為止，逝世就滿10周年，粉絲紛紛在網路上追悼她。

鄭多彬（左）因與金來沅（右）合演《屋塔房小貓》受到關注。（翻攝自Naver） 鄭多彬（右）與宋承憲（左）合演的電影《那小子真帥》當年也受到大批影迷喜愛。（翻攝自Naver）

鄭多彬過去的螢幕形象十分清純可愛，開朗性格與一雙瞇瞇笑眼更是電暈不少人，出道短短7年，在每部作品中都令人留下深刻印象，也獲得了MBC電視廣播演藝大獎及演技大獎的喜劇最優秀獎、新人獎，還有SBS演技大獎的新明星獎肯定。而在鄭多彬逝世4年後，當時愛女心切的鄭母因擔心女兒在另一個世界會孤單，便選定了一位比鄭多彬大5歲、不幸在2002年過世的圈外男子文在成當「鬼新郎」來跟女兒冥婚，2人的骨灰後來一起安置在「烏托邦」靈骨塔，不少粉絲在今天就難過感嘆：「沒想到竟然已經過了10年」、「當年真的好喜歡每一部她參演的作品啊」、「希望鄭多彬在另一個世界的這10年過得都好！」

鄭多彬（右）的母親怕女兒在另一個世界孤單，於2011年讓她與一名圈外男子文在成完成冥婚儀式結為夫妻。（翻攝自STARNEWS）