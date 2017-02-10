趙薇求子式體位被撞見 老公丟下一句話閃人
2017/02/10 10:24
〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星趙薇與富商老公黃有龍結婚9年，育有一女「小四月」。近日趙薇受訪，回億拍攝電影《港冏》的趣事，她當時被導演要求床戲時需要表現出「求子焦慮」的心情，沒想到拍到一半趙薇老公突然探班目睹一切。
《港冏》由中國藝人徐崢集編、導、演、製於一身，女主角趙薇在片中與徐崢結婚多年卻一直無法懷孕，為了成功得子他們甜蜜出遊香港，趙薇在片中分分秒秒都想著如何才能受孕成功，因此導演要求2人床戲要表現「夫妻求子的焦慮感」，趙薇透露，正當2人拍攝搞笑激情的床戲當下，她老公突然跑來劇組探班，看到正在激烈床戰的太太，老公默默放下帶來探班的慰勞品，只說了句：「你們繼續，我走了！」隨即離開，趙薇事後笑說：「只有我們這些職業演員的家屬，看到這件事情還能如此淡定。」
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