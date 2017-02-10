死侍吻完讚蜘蛛人有彈跳舌 「他吻功非常好」

「死侍」萊恩雷諾斯與「前蜘蛛人」安德魯加菲爾德在金球獎上的驚人男男激吻，徹底轟動了全世界。（翻攝自The Indian Express）

〔記者陳昱均／綜合報導〕繼在上月舉辦的第74屆金球獎上進行了那驚天動地的火辣男男激吻、徹底搶光當時準備上台領獎的金球影帝萊恩葛斯林鋒頭後，「死侍」萊恩雷諾斯與「前蜘蛛人」安德魯加菲爾德之間的「基」情現在受到了全球矚目，2人不管走到哪都必會被問到當時熱吻的相關問題；繼安德魯加菲爾德陸續在不少訪問與節目中曝光2人激情一吻背後的內幕後，另一名當事人萊恩雷諾斯在幾乎相隔一個月後，也終於說話了，大讚安德魯加菲爾德吻功超好。

安德魯加菲爾德日前才在《葛漢諾頓秀》上揭露那一吻背後的內幕。（翻攝自太陽報）

萊恩雷諾斯在3日親自到哈佛大學去領取「快速布丁劇團」所頒給他的「年度風雲男士獎」，當天除了搞怪在西裝外頭套上死侍眼睛圖樣的胸罩、以及對著男學生大跳性感熱舞外，萊恩雷諾斯也終於對他與安德魯加菲爾德的男男熱吻做出了回應，他大讚：「安德魯加菲爾德吻功真的很棒，人很慷慨，還有一條超會彈跳的舌頭」，馬上讓人聯想浮翩；不過又馬上強調：「但在這件事（親吻）上，出於不少原因，我還是得選我的妻子就是了」，護妻意味十足。

雖然大讚安德魯加菲爾德吻技佳，但萊恩雷諾斯（左）最後仍認為自己的妻子布蕾克萊芙莉（右）才是最棒的。（翻攝自Celebuzz）