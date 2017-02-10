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《瘋狂麥斯》美人兒真的懷孕了！喜秀比基尼孕肚照

2017/02/10 08:13

在去年金球獎上秀出閃亮鑽戒、確認已經和交往多年的男友傑森史塔森（右）訂婚的蘿西杭亭頓懷特莉（左），今天公開了自己懷孕的喜訊。（翻攝自Huffington Post）

〔記者陳昱均／綜合報導〕身為前「維密天使」、擁有姣好外貌與身材的英國女超模蘿西杭亭頓懷特莉（Rosie Huntington-Whiteley），19歲時就被時尚專家稱作是「下一個凱特摩絲」，後來也因參演《變形金剛3》裡的卡莉斯賓塞，還有《瘋狂麥斯：憤怒道》裡的「美人兒」安格海菈受到矚目；而自2010年起就與動作巨星傑森史塔森開始交往的蘿西杭亭頓懷特莉，今天就透過Instagram PO出一張自己坐在沙灘上穿著比基尼的孕肚照，開心宣布懷孕好消息，正式加入這波好萊塢寶寶潮中。

蘿西杭亭頓懷特莉（左四）先前在《瘋狂麥斯：憤怒道》中扮演「美人兒」安格海菈，當時就曾挺著假孕肚出現在大銀幕上。（翻攝自The Mary Sue）

29歲的蘿西杭亭頓懷特莉與49歲的傑森史塔森在2010年的「科切拉音樂節」後就正式公開戀情，愛情長跑已經7年的2人，在去年的金球獎上正式確認了雙方已經訂婚，蘿西杭亭頓懷特莉更大方戴著閃亮鑽戒與未婚夫一起走上紅毯，看起來相當幸福。而今天，蘿西杭亭頓懷特莉就在Instagram上PO出自己穿著比基尼、坐在沙灘上挺出孕肚的照片，開心寫道：「很開心跟大家分享我跟傑森正在期待寶寶的到來！」同時透露這張母愛洋溢的照片就是未婚夫傑森史塔森所拍攝的，網友們便紛紛為2人送上祝福，期待他們的寶寶順利降生。

蘿西杭亭頓懷特莉今天自己PO出未婚夫傑森史塔森為她拍攝的沙灘比基尼孕肚照，來公開自己懷孕的喜訊。（翻攝自蘿西杭亭頓懷特莉Instagram）

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