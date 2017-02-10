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較量碧昂絲 喬治克隆尼夫妻6月喜迎雙胞胎！

2017/02/10 07:30

喬治克隆尼與38歲妻子愛茉艾蘭沐汀的懷孕喜訊在今天被外媒證實是真的，2人將在6月份喜迎雙胞胎寶寶誕生。（翻攝自PEOPLE）

〔記者陳昱均／綜合報導〕好萊塢寶寶潮來襲！55歲好萊塢男星喬治克隆尼與38歲妻子愛茉艾蘭沐汀，結婚約2年半，先前就不斷傳出層放話不想生小孩的喬治克隆尼，自去年夏天起就開始努力做人、挑戰試管嬰兒，甚至已經順利懷上雙胞胎的好消息，引發外界熱議。而在天后碧昂絲日前親自公開孕肚照向全世界宣告自己喜懷雙胞胎後，喬治克隆尼夫妻檔的懷胎消息也中於被正式確認，小倆口將於6月喜迎寶寶們的誕生。

愛茉艾蘭沐汀（左）上月中與丈夫喬治克隆尼共同出席活動時，小腹就已明顯微凸。（翻攝自每日郵報）

CBS電視台今天（美國時間9日）播出的節目《The Talk》中，主持人陳曉怡（Julie Chen）直接對著電視機面前的觀眾，宣布：「碧昂絲並非唯一期待雙胞胎寶寶誕生的巨星，恭喜喬治與愛茉克隆尼夫妻檔！」表示他們已經取得消息確認夫妻倆確實是懷上雙胞胎沒錯；而根據《PEOPLE》報導，與小倆口親近的朋友們則透露：「愛茉已經低調讓雙方家人都知道這個喜訊，大家對此都感到相當開心。」目前喬治克隆尼與愛茉艾蘭沐汀本人則仍未親自對懷孕消息做出回應，不過從近期的照片中看來，愛茉的凸肚已經越來越明顯，令人十分期待這對高顏值夫妻檔寶寶們的誕生。

愛茉艾蘭沐汀1月底現身機場時即使穿著寬鬆，依然能夠看出微凸的肚子。（翻攝自Harpers Bazaar）

相關影片：〈影片取自The Talk臉書，如遭移除敬請見諒〉

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