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私訊要她露毛！何念兹遭利誘自拍

2017/02/10 07:24

何念兹去年來台，推出首張EP《咪咪MIMI》。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕大馬女神何念兹，擁有32D的火辣身材，她在網上人氣很夯，卻常收到網友無厘頭的私人訊息，讓她不勝其擾，最近更有澳門的公關傳訊，以高價利誘她提供性感自拍，何念兹看了無言說：「這種訊息太誇張了，現在手機都可以翻拍，相信大家不會受騙。」

何念兹長相甜美、身材火辣，受到大批粉絲喜愛。（Red People提供）

何念兹談到：「這東西很常見到，也有粉絲要我傳私密照，甚至是要露毛，讓我覺得很害羞。」該網友開出一月高達10萬的港幣價碼（約台幣40萬元），甚至喊出合作3次還可簽合約，何念兹仍舊不為所動，呼籲年輕女性別輕易上當，她更打趣：「今年有計畫推出寫真集，希望到時大家直接買來看。」

她出道前在馬來西亞就是知名網紅，靠經紀公司接的網路合作案，每月固定進帳台幣6位數，月初回到家鄉過年放假，特地奉上大紅包，要給媽媽盡孝心。

何念兹公開遭騷擾私訊：

1、和客人聊天，讓客人開心，他賭越多，妳的佣金越高。

2、自拍照，可以先看人開的價再決定，性感程度也是看開價而定。

3、每月的工作量越多，公司給妳的獎金也越多。

PS.可能妳會擔心自拍照會被客人存下來或外流，這方面可以放心，因為公司會有系統保護你的照片，客人是存不下來的。

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