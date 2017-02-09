68歲甄珍2樓失足滾到1樓 挫尾龍骨側身避痛

甄珍淡出演藝圈後專心在家相夫教子。（資料照，記者王文麟攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕資深女星甄珍近年淡出演藝圈後，便專心在家照顧老公和孩子，雖然之前被爆出早和劉家昌離婚，但她對於兒子劉子千卻一直是呵護備至。不過，過年前甄珍赴美探親卻不慎摔落樓梯，雖然經檢查後已無大礙，但還是要吃止痛藥並定期熱敷與復健。

甄珍（右）和劉家昌（左）其實早已離婚。（資料照，記者王文麟攝）

根據《蘋果日報》報導，甄珍農曆年前和兒子飛往美國過年，怎料上個月24日半夜，她在1樓倒完熱水準備上樓，卻在快到2樓的最後一個階梯時腳踢到不慎慘摔，整個人向後滾到1樓，讓她痛到大叫，所幸熱水放在階梯旁，不然要是潑出來，恐怕後果不堪設想。

而在房間內的劉子千，聽到「碰」一聲便傳來媽媽呼喊，嚇得他趕緊跑出來查看，不過由於時間已晚，隔天才將媽媽送醫，幸好經檢查後骨頭沒裂也沒斷，只是撞到尾龍骨，不用開刀和住院，只是需要拄拐杖，並吃止痛藥以及定期熱敷、復健。

甄珍（左）相當寶貝兒子劉子千（右）。（資料照，記者陳逸寬攝）

而在劉子千的悉心照顧下，甄珍前天開始已經脫離拐杖的生活，只不過無論是坐著、躺著還是走路都仍會痛，坐時還得側身避開痛處，因此甄珍將在美國修養至痊癒再返港。對於驚險一摔，甄珍雖然坦言自己快昏過去，卻仍樂觀表示「還好我肥肉太多幫我墊著」，是不幸中的大幸。